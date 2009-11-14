'Yeni yetmeler çapulcu gibi giyiniyor'

Türk sinemasına 45 yıl hizmet eden Serdar Gökhan, "Yeni yetmeler çapulcu ve pejmürde gibi giyiniyorlar" derken, Ediz Hun ise "Genç oyuncular kravat takmasını öğrensinler artık" diye konuştu.



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali'nin dün akşam düzenlenen açılış kokteylinde Türk sinemasının eski ve yeni oyuncuları bir araya geldi. Atatürk Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kokteyle, Yeşilcam oyuncuları İzzet Günay, Ediz Hun, Nuri Alço, Engin Çağlar, Serdar Gökhan, Suzan Avcı, Yusuf Sezgin, Selma Güneri, genç oyunculardan Cansel Elçin, Duygu Yetiş, Fırat Çelik, Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy katıldı. Kokteylde Türk sinemasının emektar oyuncularının ortak konusu ise genç oyuncuların film festivallerine katılırken giydikleri kıyafatler oldu.



"Ne kadar büyük sanatçı olursanız olun, küçülürsünüz''



Son dönemde genç oyuncuların festival organizasyonlarına katılırken özensiz giyindiklerini belirten sanatçıların başında Serdar Gökhan, Ediz Hun geldi. "Yeni yetmeler çapulcu ve pejmürde giyiniyor" diyen Serdar Gökhan, "Çapulcu gibi giyinmek hem kendine hem de halka saygısızlık. Kendilerine olmasa bile halka saygı duymaları lazım. Maalesef bu yeni yetmelerde yok. Blue jean ve tişörtle festivale gelinmez. Biz böyle görmedik. Garip bir özenti içindeler. Selametleri başlarına olsun" diye konuştu.



Ediz Hun ise "Ağabeyleri, babaları, dedeleri yaşında biri olarak genç arkadaşlara sesleniyorum! Ödül alırken, festivale katılırken düzgün giyinin. Kravat takmasını öğrensinler artık. Saç sakal birbirine karışmış şekilde ödül almak ayıptır. Ne kadar büyük sanatçı olursanız olun, küçülürsünüz" dedi.



Kokteyle katılan genç oyunculardan Fadik Sevin Atasoy, Cansel Elçin, Duygu Yetiş ve Fırat Çelik ise oyuncuların festival organizasyonun da gerektiği gibi giyindiklerini söylediler.

