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Ekonomi
Deutsche Welle

Yeni yatırım olanakları sağlanmalı

Almanya'da ekonomi uzmanları zenginle fakir arasındaki uçurumun büyümemesi için siyasilerden yeni yatırım olanakları sağlamalarını talep etti.

13 Aralık 2015 19:14


Berlin merkezli Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Tagesspiegel gazetesi için konuk yazar olarak kaleme aldığı makalede Almanya'da zengin ile fakir arasındaki uçurumun büyüdüğüne dikkati çekerek, bu duruma karşı önlem alınması gerektiğini savundu.

Özellikle bölgeler arasında büyük farklılıklar gösteren yatırım oranlarının dengelenmesi çağrısında bulunan Fratzscher, "Almanya giderek büyüyen bölgesel bir eşitsizliğin çıkmazına giriyor" ifadesini kullandı.

Yerel yönetimlerin yıllık kişi başına yatırım miktarının Bavyera ve Baden-Württemberg Eyaletlerinde 400 euro civarında olduğunu, buna karşın Batı ve Kuzey eyaletlerinde söz konusu meblağın 150 euroya kadar gerilediğini ifade eden Fratzscher, bu durumun iç göçe ve yoksullaşmaya neden olduğunu kaydetti.

Yaptıkları güncel araştırmaların yeni yatırımlara olan acil gereksinimi ortaya koyduğunu vurgulayan ekonomi uzmanı, Federal hükümetin, vergi mükelleflerinden dayanışma vergisi adı altında tahsil edilen paraların bir kısmını yerel yönetimlere sosyal alanlarda kullanılmak üzere tahsis edilmesini önerdi. Fratzscher, böylece yerel yönetimlerin yatırım olanakları elde edebilecekleri görüşünü dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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