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Yaşam

Yeni yasayla komşunuz köpeğinizi öldürebilir!

Yeni yasaya göre bir köpek, komşunun bahçesine girip bitkilere ya da insanlara zarar verdiğinde bahçe sahibi hayvanı öldürme hakkına sahip olacak

27 Haziran 2012 15:04

Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda yapılan değişikliklerin günlük hayatımıza yansımaları sadece ekonomik değil. 'Mal' kapsamında değerlendirilen evcil hayvanlarımız yeni yasayla artık daha da büyük tehdit altında.

Türk Ticaret Kanunu değişikliklerle Türk şirketleri şeffaflaşacak, yeni Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle kirayla ilgili tüm işlemler bu yasaya tabi olacak ve herhangi bir borca kefil olanların başına ne geleceğine ilişkin belirsizlikler giderilecek ancak 1 Temmuz'dan itibaren yürülüğe girecek bu maddeler arasında öyle biri var ki hâlâ savunmasız durumda bulunan hayvanları, çok daha kötü duruma düşürecek.

Yeni yasaya göre bir köpek, komşunun bahçesine girip bitkilere ya da insanlara zarar verdiğinde bahçe sahibi hayvanı öldürme hakkına sahip olacak.

Türkiye'de hayvan haklarına dair ayrı bir yasa olmadığı için bir hayvanı katledenler Kabahatlar Kanunu'na tabi tutuluyor ve eylem 'suç' kapsamında yargılanmıyor.

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