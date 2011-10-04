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Politika

Yeni yasama yılının ilk komisyon toplantısı TBMM (A.A)

04 Ekim 2011 20:54

-Yeni yasama yılının ilk komisyon toplantısı TBMM (A.A) - 04.10.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu, yeni yasama yılının ilk toplantısında, bazı ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşmaları onaylayan kanun tasarılarını görüşmek üzere toplandı. Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye'nin kendi bölgesinde ve ötesinde güvenlik ve istikrar üreten bir dış politikayı esas aldığını kaydetti. Türkiye'nin dış politika gündeminin giderek ağırlaştığı, büyük önem ve öncelik kazandığı bu dönemde Dışişleri Komisyonuna da önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü söyleyen Bozkır, ''Komisyonun gündemindeki konuları her zaman ki gibi dış politikanın bir milli politika olduğu ilkesi doğrultusunda ve yine büyük bir uyum içinde çalışarak etkin ve verimli bir şekilde ele alacağı ve sonuçlandıracağına eminim'' dedi. Komisyonun gündeminde çok sayıda uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarısının bulunduğunu ifade eden Bozkır, bu hafta öncelik taşıyan 30 tanesini ele alacaklarını, geride de 180 civarında kanun tasarısının bulunduğunu kaydetti. Bozkır, gelenek olduğu üzere komisyonun ilk dış seyahatini 23-25 Ekim tarihlerinde KKTC'ye yapacağını bildirdi. Komisyon toplantısı daha sonra basına kapatıldı.

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