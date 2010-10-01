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Politika

YENİ YASAMA YILI BAŞLADI TBMM (A.A)

01 Ekim 2010 18:08

-YENİ YASAMA YILI BAŞLADI TBMM (A.A) - 01.10.2010 - TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılına başladı. Genel Kurul, 23. Dönem 5. Yasamı Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin başkanlığında saat 15.00'de özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Şahin, sunuş konuşmasına başladı. -GÜL TBMM'DE- Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'nin 23. Dönem 5. Yasama Yılının açılış konuşmasını yapmak üzere Meclise geldi. TBMM'ye gelişinde, Başkanvekili Nevzat Pakdil tarafından askeri törenle karşılanan Gül, tören kıtasını denetledikten sonra, Pakdil eşliğinde Şeref Kapısı'ndan Meclis Ana Binasına geçti. Başkanlık kürsüsünün arka bölümündeki özel odaya geçen Gül, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak.

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