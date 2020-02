Yeni Yaşam gazetesi yayın hayatına başladı

Basın dünyasına yeni bir gazete daha katıldı. Yeni Yaşam Gazetesi, çoğulcu bir çizgiyi esas alacağını ve çocukların, gençlerin, kadınların, emekçilerin, işsizlerin, öğrencilerin, sesi olmayı hedefliyor.

Gazete ilk sayısını dövizin yükselişi ve bunun halka yansımasını ele alan “Faturası halka” manşetiyle çıktı. Gazete yazarları arasında Yıldırım Türker, Celal Başlangıç, Mücella Yapıcı, Beyza Üstün, Sırrı Süreyya Önder, Murat Uyurkulak, Eren Keskin, Fikret Başkaya, Diren Cevahir Şen ve Nesrin Nas gibi 40’a yakın isim bulunuyor.

Gazetenin birinci sayfasında yayımlanan editör yazısında yayım çizgisini şöyle tanımlıyor:

“Merhaba Yeni Yaşam. Adımız gibi iddialıyız. Gazetecilik yaşamın ta kendisidir. Yaşamdan alır, yaşam verir; gerçeğe, hakikate can olur. Yaşamın renkliliğine, farklılığına, çok sesliliğine, çoğulculuğuna inanıyoruz ve özgür yaşama... Yeni bir yaşam için özgür bir yaşam için yola çıkıyoruz. Basın dünyasına Yeni Yaşam ile adım atıyoruz. Zorlu bir yaşama adım attığımızın farkındayız. Adımız, adımımız ilk olabilir; ama yaşamı tecrübelerle dolu gazetecilerle geliyoruz. Gerçeğe asla sırtını çevirmemiş, bıkmadan, usanmadan, gerçeğin üstüne üstüne yürümüş kadrosuyla her gün hayatın içinden haberler taşıyacağız. Gerçeğe ulaşmanın ve ulaştırmanın emekçileri olacağız. Sadece bir grubun değil; çocukların, gençlerin, kadınların, emekçilerin, işsizlerin, öğrencilerin, kısacası herkesin ve her şeyden önce doğamızın, coğrafyamızın, ülkemizin sesi olacağız... Yolunuz, yolumuz açık olsun!”