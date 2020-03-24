Yeni Yaşam gazetesi 'sağlıklı koşullar oluşana kadar' kâğıt baskısına son verdi, internette devam edecek

Yeni Yaşam gazetesi 'sağlıklı koşullar oluşana kadar' kâğıt baskısına son verdiğini duyururken, yayın hayatına internetten devam edecek.
"Bu bir veda yazısı değil" denilen duyuruda, yeni tip Koronavirüs salgının yaşandığı süreçte birçok insanı zorunlu olarak aynı mekânda tutan çalışma düzeninin doğru bulunmadığı belirtilirken, "Sağlıklı koşullar oluştuğunda yeniden ve bu kez daha güçlü bir şekilde karşınızda olacağız. Ape Musa'nın çocukları asla veda etmez; bizim asıl işimiz 'merhaba'dır" denildi.
Yeni Yaşam'ın "Bu bir veda yazısı değil" başlıklı duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
"Biz veda yazılarına değil, başlangıç yazılarına alışkınız. Birkaç istisna hariç, neredeyse otuz yıldır özgür basın her kapatıldığında hiç ara vermeden özgür basın emekçileri işe koyuldu ve her seferinde daha ertesi gün yeni bir doğumun müjdesini verdi. Özgür basın geleneğinin en gurur duyulacak yanı tam da bu 'süreklilik duygusu' oldu. Okurlarımız, yer yarılsa ertesi gün gazetelerinin bayilerde olacağından emin oldular.