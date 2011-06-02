-YENİ YARGITAY BAŞKANI ARINÇ'IN SINIF ARKADAŞI BURSA (A.A) - 02.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yargıtay Başkanlığına 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak'ın seçilmesine ilişkin, ''Birinci turda, benim güzel kardeşim, sınıf arkadaşım Nazım Kaynak Yargıtay Başkanı oldu. Çok mutlu oldum'' dedi. Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarıyla bir araya gelen Arınç, konuşmasında, Yargıtay Başkanlığına Kaynak'ın seçildiğinin biraz önce kahvaltıda kendisine haber verildiğini ifade etti. ''Hasan Gerçeker'in görev süresi dün bitti, bugün sabah yapılan birinci turda, benim güzel kardeşim, sınıf arkadaşım Nazım Kaynak, Yargıtay Başkanı oldu. Çok mutlu oldum'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''Kahramanmaraşlı, yurtta beraber kaldığımız, her şeyinden emin olduğum pırıl pırıl bir Anadolu delikanlısıdır. Yıllardır Yargıtayda idi zaten. Haberciler haber almıştır da 'kimdir bu adam' diye merak ediyordur. Benim sınıf arkadaşım... 6. Hukuk Dairesinde, Hukuk Genel Kurulunda çalışmış... Hepsi birbirinden kıymetli ama birinci turda arkadaşlar... Hasan Gerçeker 60. turda seçilmişti. Ve telefon dinleme kayıtlarına düştü bir ara 'Ne olur bir oy bir oy, bir oy' diye bir yerler harekete geçiriliyordu. Çok şükür, birinci turda...''