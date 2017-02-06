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Yaşam

Yeni yapılan duble yol ulaşıma açılmadan çöktü!

Zonguldak ile Ereğli arasında yapılan 'duble yol' henüz ulaşıma açılmadan çöktü

06 Şubat 2017 22:32

Zonguldak-İstanbul karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Ereğli Bayat Köyü yakınlarında Zonguldak yönünde devam eden duble yol çalışması tamamlandı.

Asfaltlaması yapılan ve çizgileri çizilen yolun ulaşıma açılması beklenirken çökme meydana geldi. Yolun 50 metrelik bölümünde yaklaşık 1 metrelik çökme oluştu.

Biriken karın erimesiyle alttaki toprağın yumuşuması sonucu oluşan çökme, duble yol çalışmalarını da aksattı.

Ulaşımın Ereğli yönünde gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede Karayolları ekipleri gerekli işaretlemeleri yaparken, çöken yolda onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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