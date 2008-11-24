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Yaşam

Yeni yağış dalgası geliyor

İstanbul’a ‘beklenen’ kar yerine soğuğu geldi. Ancak yeni bir yağış dalgası yolda. Çarşambaya kadar hava ısınıyor, perşembe günü yine sağanak ve soğuk

24 Kasım 2008 02:00

İstanbul’a ‘beklenen’ kar yerine soğuğu geldi. Ancak yeni bir yağış dalgası yolda. Çarşambaya kadar hava ısınıyor, perşembe günü yine sağanak ve soğuk var. 

Türkiye’nin dört bir yanı şiddetli fırtınayla havalanırken, Marmara’ya beklenen kar gelmedi. Ancak bu hafta da soğuk ve yağış var.
Hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkan lodos özellikle yurdun batısını etkiledi. Marmara’da deniz ulaşımı büyük ölçüde dururken, cuma gecesi İstanbul Karaköy’de iskeleyi batıran fırtına, önceki gece de gemileri de ceviz kabuğu gibi salladı. Harem Limanı’nda bağlı haldeyken lodosta halatlarını kopan üç gemi karaya oturdu. ‘Transpetrol-2’ adlı tanker, Salacak sahilinde kayalıklara çarptı. Yine halatlarını koparan ‘Feya’ adlı kuru yük gemisi de sürüklenerek bu tankere çarparak durabildi. Aynı limandan sürüklenen ‘Geylanbey’ adlı tanker de diğer iki geminin yaklaşık 50 metre uzağında kayalıklara oturdu. ‘Transpetrol-2’ adlı tankerden denize akaryakıt sızarken, gemilerin çevresi bariyerlerle çevrildi.
‘Lider Kartal’ ile ‘Tokyo’ isimli gemiler Pendik önlerinde karaya oturdu. Haydarpaşa Limanı’nda bağlı ‘Cenk Car’ isimli Ro-Ro gemisi baş halatlarını kopardı romörker yardımıyla tekrar rıhtıma yanaştırıldı.

‘Biz kar dememiştik’

Bu hafta da yurdun büyük bölümü yağışlı. Çarşamba günü yağışlar etkisini kaybedecek ancak perşembe günü batıya yeni bir dalga geliyor. Marmara ve Ege’nin batısı sağanak, orta Karadeniz etkili yağmura teslim olacak.
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin dün için yaptığı ‘karla karışık yağmur ve sulu kar’ tahmini ise tutmadı. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım’sa ‘kar’ tahmini yapmadıklarını belirtti. Yıldırım, Biz ‘kar’ değil, sıcaklık düşüşü uyarısı yapmıştık. Bu da doğru çıktı. Dün sıcaklık 8 - 9 dereceye indi. Bugün de sıcaklık 12 derece civarında. Yarın hava ısınıyor. Yarın ve çarşamba günü sıcaklık 16 ve 18 derece olacak. Ancak perşembe günü ısı tekrar düşecek ve İstanbul’a yağış gelecek” dedi. 
 

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