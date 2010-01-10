Yeni X-Ray cihazları kansere yol açıyor

T24- ABD ve İngiltere'deki havaalanlarında kullanılmaya başlanan yeni X-ray cihazlarının tek 'kusuru' kişiyi çıplak göstermesi değil, cihazlar aynı zamanda kanser yapıyor.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, havaalanı güvenliğinde yolcuların çıplak görüntülerini üreten X-ray cihazlarıyla ilgili tartışma sürerken şimdi de bu cihazların yüksek oranda kansere sebep olma riski taşıdığı konuşuluyor. Amerika ve İngiltere’deki bazı havaalanlarına yerleştirilen ve kişinin kıyafetlerinin altını gösterdiği için tartışma konusu olan cihazların yüksek oranda radyasyon yaydığını söyleyen uzmanlar, yeni tip X-ray cihazlarının kullanılmaya başlanmasıyla kanser vakalarının artacağına inandıklarını söylüyor.



ABD’li nükleer fizikçi Dr. Arjun Makhijani, “Havaalanlarına yerleştirilen yeni tip güvenlik cihazlarından geçerken aldığınız radyasyon vücudunuzda kalıyor. Önceki cihazlar, tıpkı hastanede röntgen çektirdiğinizde kullanılan cihaz gibi radyasyonu sadece bedenin içinden geçiriyordu. Yani ışınlar ön taraftan vücudunuza girip, bedeninizin arka kısmından dışarı çıkıyor ve havada kayboluyordu. Bu cihazdaysa ışınlar bedenin içinden geçip kaybolmuyor. Bedene çarpıp içerde kalıyor, bir kısmı da geri dönüyor” diyor. Cihazdan alınacak radyasyon oranının düşük olduğunu da söyleyen Makhijani, ancak bu miktarın sık uçanlar ve çocuklar için tehlikeli olabileceğini ifade ediyor.



Columbia’daki Radyolojik Araştırmalar Merkezi’nden David J. Brenner’sa bu cihazları ‘kanser üretme makineleri’ olarak tanımlayıp riskin ciddi ve yüksek olduğunu anlatıyor ve hamile kadınlar ve çocukların bu cihazlardan geçmesinin doğru olmadığını ekliyor.

