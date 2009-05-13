Yeni Verso Türkiye'de satışa sunuldu

Toyota’nın MPV sınıfındaki temsilcisi Verso'nun Adapazarı'nda üretilen yeni modeli Türkiye’de satışa sunuldu.



Japon üretici Toyota’nın ilk olarak 2002 yılında piyasaya sunduğu MPV sınıfındaki temsilcisi Verso, 3’üncü nesil ile Türkiye’de 36 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Dünyada sadece Toyota’nın Adapazarı fabrikasında üretilen yeni Verso, 5 ve 7 kişilik koltuk seçeneklere sahip.



Hürriyet’in haberine göre, yeni Toyota Verso’nun 1.6 litrelik Valvematic benzinli motoru 132 beygirlik gücüyle sınıfının en performanslı motorları arasında yer alıyor. Standart olarak sunulan Optimal Drive teknolojisi sayesinde yüzde 11.2 oranında azaltılan karbondioksit salımı ve yüz kilometredeki 6.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi Yeni Verso’yu oldukça çevreci bir otomobil haline getiriyor. Tasarımına genel olarak bakıldığında Avensis’e benzer çizgiler taşıyan Verso, büyük ön farları ve kıvrımlı motor kaputu ile sportif bir duruş sergiliyor. Verso’ya yandan baktığımızda ise birinci nesili hatırlatan kompakt profil dikkat çekiyor. Öncüsüne göre oldukça toplu duran yeni nesil Verso, arka tasarımında şeffaf stop kullanımına devam ediyor. 7 kişilik bir aile otomobili olmasına rağmen hatchback otomobil görünümü sunmayı başaran Verso’nun iç mekanında da büyük farklılıklar göze çarpıyor. Ön konsolda merkezi gösterge tasarımını tercih eden mühendisler, bu sayede daha iyi bir görüş açısı yakalamayı hedeflemişler. Oldukça sade bir kokpite sahip olan Verso, boyutları sayesinde geniş bir iç hacim sunuyor. İç mekánında eskisinden daha fazla diz mesafesi sunan yeni Verso’nun bagaj hacmi de artmış. "Akıllı Bagaj Sistemi", hacmin daha iyi kullanılmasını sağlıyor. Verso’nun tüm versiyonlarında, 7 hava yastığının yanı sıra Yokuş Kalkış Desteği (HCA) ve Araç Denge Kontrolü (VSC) gibi unsurlar standart olacak. Bununla birlikte Avrupa pazarlarında mevcut olan "cam tavan" seçeneği, ise "yolların bozukluğu" nedeniyle Türkiye’de olmayacak.

