Yeni vergi artışı ile maaşlar ne kadar azalacak?

İşyeri ile brüt maaş üzerinden anlaşanların geliri, yeni vergi artışından etkilenecek. Ocak ayında 5 bin lira net ücret alanların geliri yıllık 630 lira azalacak.

Dünya'da yer alan habere göre, Meclis'e sunulan kanun tasarısıyla gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki yüzde 27 olan oran yüzde 30'a çıkarılıyor. Bu vergi artışı, iş yerleri ile brüt ücret üzerinden iş akti imzalayan çalışanların maaşlarında da düşüşlere neden olacak. Düşüş ağırlıklı olarak yüksek gelir grubunda yaşanacak ancak orta gelir düzeyindekiler de artıştan etkilenecek.

Hesaplama bekar çalışan için asgari geçim indirimi dahil, SGK primleri hariç tutularak yapıldı.

Ocak ayı net ücret Yüzde 27'ye göre yıllık net ücret Yüzde 30'a göre yıllık net ücret Fazladan Ödenecek Vergi

2000 18.580 18.580 0 3000 26.615 26.590 25 5000 41.325 40.695 630 7.500 59.710 58.310 1.400 10.000 78.100 75.940 2.160

Ne üzerinden anlaşıldıysa...

İşyeriyle net maaş üzerinden iş akti imzalayanların gelirlerinde ise bir düşüş söz konusu olmayacak. Bu durumda da işverenin üzerindeki vergi yükünde çalıştırdığı üst gelir düzeyindeki çalışan seviyesinde artış yaşanacak. Dr. Saadettin Orhan, düzenlemenin etkisi ile ilgili şu bilgiyi verdi: "İş sözleşmesini net ücret üzerinden yapmış olan çalışanlar, vergi oranı artışından etkilenmeyecek, vergi artışı işverenin üzerinde kalacak. Brüt ücret üzerinden sözleşme yapan çalışanlar vergi oranı artışından ücret seviyesine bağlı olarak etkilenecek. Yaklaşık 2.700 TL ve altında brüt ücret alan çalışanlar vergi oranı artışından etkilenmeyecek, bu rakamın üzerinde ücret alanlar, ücretin tutarına bağlı olarak artıştan etkilenecek."