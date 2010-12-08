Yeni verem testi hayat kurtaracak

T24 - Dünya Sağlık Örgütü WHO bugün açıklayacağı yeni verem testinin hastalığın teşhisinde dönüm noktası olacağını duyurdu. WHO yetkilileri yeni testin hastalığın teşhisini hızlandırıp, daha güvenilir hale getireceğini söylüyor.





DNA teknolojisinden yararlanan yeni test özel labaratuarlara ihtiyaç duyulmadan da analiz edilebilecek. Verem hastalığının teşhisi için kullanılmakta olan test 125 yıllık ve sonuçların alınması üç ayı bulabiliyor. Yeni testle bu sürenin üç saatin altına inmesi bekleniyor. Yetkililer, böylece tedaviye daha hızlı başlanabileceğini söylüyor.



Sonuçlar daha güvenilir



Yeni testin bir diğer özelliği ise çok daha güvenilir sonuçlar vermesi. İlaca dayanıklı verem türlerinin ya da HIV pozitif hastaların eski testle teşhis edilmesi daha zordu.

WHO, testin Afrika'nın güneyi gibi veremden en çok etkilenen ülkelerde denenmeye başlamasını istiyor.



Geçen sene içinde 1,7 milyon kişi verem dolayısıyla hayatını kaybetti. WHO, verem hastalarını daha çabuk teşhis ve tedavi edebilmenin binlerce hayat kurtaracağını söylüyor.







