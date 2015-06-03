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Yaşam

Yeni vapurlar sosyal medyanın gündeminde

Yeni vapurların en çok eleştirilen yanı balkonlarının olmaması: Martılara nasıl simit atacağız!

03 Haziran 2015 20:27

İstanbul’un yeni Şehir Hatları vapurları, seferlerine başladı. Karşıya geçmek isteyen vatandaşlar yeni vapurları görünce düşüncelerini sosyal medyadan paylaştılar. Yeni vapurlar ile ilgili genel kanı olumsuz oldu. En büyük şikâyet ise vapurların balkonlarının olmaması.

 

'Vapur değil yüzen plaza'

 

2006 yılında İstanbul halkına sorularak yeni modelleri yaptırılan Şehir Hatları vapurları, bu kez vatandaşın onayına sunulmadı.

Türk mühendislerin tasarladığı, Yalova’da üretilen feribot benzeri yeni vapurlar hakkında sosyal medyada sert tepki aldı. İşte ‘Yüzen plaza’ denilen vapurların sosyal medya tepkileri:  

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