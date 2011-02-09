-YENİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KURULUYOR TBMM (A.A) - 09.02.2011 - Ankara Bilge Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Bursa Orhangazi Üniversitesi adlarıyla vakıf üniversiteleri kurulacak. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, Ankara'da, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı ile Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı tarafından Ankara Bilge Üniversitesi, Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından da Altın Koza Üniversitesi adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kurulacak. İstanbul'da, Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından Gedik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak. Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesi ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu meslek yüksekokulunun öğretim elemanları ve malvarlığı Gedik Üniversitesine devredilecek. Tasarıyla Bursa'da da Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Bursa Orhangazi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor.