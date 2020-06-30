Yeni uygulama yarın başlıyor: Anne kızlık soy adı tarih olacak, kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak

Bankaların kullandığı bilgi sistemlerinin yönetimi, elektronik bankacılık hizmetlerine ilişkin esasları düzenleyen ve kimlik doğrulamada eski yöntemleri kaldıran yönetmeliğin birinci ayağı 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Yeni sisteme göre, çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri üzerinden anne kızlık soyadı başta olmak üzere kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları işlemlerde kullanılacak. ATM’lerden de bu kartlarla işlem yapılabilecek.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, müşterilere gönderilen SMS ve e-postalar doğrulanmış, teyit edilmiş adreslere gönderilecek. Bankaların teyit etmediği telefonlara, e-postalara hiçbir şekilde mesaj atılmayacak. Müşteriye ekstre gönderimi devam edecek.

Özel bilgileri doğrulama yalnızca sistem üzerinden yapılabilecek

Özel bilgileri doğrulama sadece sistem üzerinden otomatik yapılacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları bankacılık işlemlerinde kullanılabilecek. Ayrıca ATM'lerden de bu kartlarla işlem yapmak mümkün olacak. Tüketiciler mobil işlemlerden, internetten isterlerse kendisine işlem limitleme opsiyonu koyabilecek.

Ekstre gönderimine devam

Dolandırıcılığın önüne geçmek için tek kullanımlık şifreler konusunda tedbirler artırılıyor. Banka tarafından doğrulanmayan, teyidi alınmayan hiçbir telefon ve mail adresiyle bilgi paylaşımında bulunulmayacak. Yeni dönemde müşteriye ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin gönderimi devam edecek.

Yeni elektronik kimlikler ve pin numaraları ile artık bankacılık işlemleri yapılabilecek.

İşte yeni düzenlemeler

* Çağrı merkezleri artık anne kızlık soyadını sormayacak

* Müşteri temsilcileri güvenlik için doğrulama yapmayacak

* SMS, e-postalar teyitli numara, adreslere gönderilecek

* Müşteriye ekstre gönderimi devam edecek

* Sözleşmeyi imzalamayan arama motorlarına reklam verilmeyecek

* Bilgi, vergi güvenliğinden yönetim kurulları doğrudan sorumlu olacak