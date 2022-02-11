Yeni uydu görüntüleri, Rusya'nın asker yığınağını sürdürdüğünü gösteriyor

T24 Dış Haberler

ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya devam ettiğini gösteren uydu fotoğrafları yayımladı.

Maxar'ın kıdemli editörü Stephen Wood, CNN'e yaptığı açıklamada şirketin Rusya'nın ilhak edilmiş Kırım'a ve batı Rusya'daki Kursk'a da çok sayıda konuşlandırma yaptığını gördüğünü belirtti.

Yayımlanan fotoğraflarda Rusya'nın askeri tatbikat yaptığı Belarus'a da iki sahra hastanesi kurulduğu görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerinin tatbikatın tamamlanacağı 20 Şubat tarihinden sonra Belarus'tan çıkacağını söyledi. Bazı Batılı analistler ise Rusya'nın Belarus'u Ukrayna'ya kuzeyden saldırmak için kullanabileceğinden korkuyor.

ABD medyası, görüntülerin Rusya'nın zaten eşi benzeri görülmemiş boyuttaki asker yığınağını daha da büyüttüğüne işaret ettiğini belirtti.

Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığından endişe ederken Kremlin bu iddiaları reddediyor.