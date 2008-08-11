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Yaşam

Yeni üniversitelerde rektör olma yarışı

Yeni kurulacak 23 üniversiteye rektör olabilmek için toplam 523 öğretim görevlisi aday oldu. Başvuru sayısının fazlalığı, eğitim çevrelerinde süpriz olarak değerlendi

11 Ağustos 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 21 üniversiteye yaptığı rektör atamalarının yankısı sürerken, 12 Ağustos Salı günü toplanacak olan YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan 23 üniversite için 523 aday arasında 3'er isim belirleyerek Köşk'e gönderecek.

YÖK Genel Kurulu yeni kurulan 23 üniversitenin rektör adaylarını belirlemek için 12 Ağustos'ta toplanıyor. Yeni kurulan üniversitelerde adaylık sistemi farklı işliyor. Akademik kadro olmadığı için seçim yapılamıyor ve isteyen her profesör rektörlük için aday olabiliyor.

YÖK, başvurularda sürprizle karşılaşırken 23 üniversite için tam 526 profesör, rektörlüğe aday olduğunu açıkladı. Yalova, Iğdır ve Gümüşhane üniversitelerine adaylığını açıklayan birer ismin daha sonra adaylıktan çekilmesinin ardından bu sayı 523'e düştü. YÖK bu çerçevede 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında tüm adaylar ile yaptığı mülakatlara göre seçimlerini yapacak.

En fazla başvuru Yalova Üniversitesi'ne

Batı ve Orta Anadolu'daki üniversiteler için başvurular rekor düzeyde olurken en çok rektör adayı 73 adayla Yalova Üniversitesi'ne yapıldı. Yalova'yı 46 aday ile Bartın, 44 aday ile Karamanoğlu Mehmetbey, 39'ar aday ile de Nevşehir ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri izledi. En az başvuru ise 3 rektör adayı ile Hakkari Üniversitesi için yapıldı.

5772 sayılı “Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine göre, YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuranlar arasından seçeceği 3 adayı Cumhurbaşkanına sunacak. Cumhurbaşkanı, bunlardan birini rektör olarak atayacak. 21 rektörün ataması sonrasında YÖK ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yapacağı seçimler merakla bekleniyor.

YÖK Genel Kurulu 13 Ağustos Çarşamba günü de toplanarak komisyon raporlarını görüşecek.

Yalova'da Prof.Dr. Bilgiç''in adı önde

En fazla adayın yarışacağı Yalova Üniversitesi'nde ise kulislerde, 2007 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Sait Bilgiç'in rektör olacağı iddia ediliyor. Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı olan, 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgiç'in Yalova Üniversitesi'ne rektör olarak atanacağı sözü verildiği öne sürülüyor.

Prof. Dr. Bilgiç, 19 Mayıs Üniversitesi'ne rektörlük için aday olmuş, hatta adaylık gerekçesini daha iyi anlatmak için kendi adına web sayfası kurarak, yapacağı çalışmaları bu siteden aktarmıştı. Ancak Prof. Dr. Bilgiç, son gün, 19 Mayıs Üniversitesi rektörlük adaylığından “arkadaşının” lehine çekilmişti. Kulislerde ise Bilgiç'in Yalova Üniversitesi rektörlüğü için kendisine bu konuda söz verilmesi nedeniyle çekildiği iddia ediliyor.

Üniversitelerin rektör aday sayıları

Üniversite             Aday

Ağrı İbrahim Çeçen    5
Ardahan                      10
Artvin Çoruh               18
Bartın                          46
Batman                      14
Bayburt                       24
Bingöl                           8
Bitlis Eren                    8
Çankırı Karatekin     35
Gümüşhane             25
Hakkari                       3I
Iğdır                           15
 K. Mehmetbey         44
Kırklareli                    36
Kilis 7 Aralık             17
Mardin Artuklu         16
Muş                            13
Nevşehir                   39
O. Korkut Ata            39
Siirt                            11
Şırnak                        6
Tunceli                     18
Yalova                       73

Toplam 523

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