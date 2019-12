'Yeni üniversiteler kağıt üzerinde kuruldu'

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, "Her bir üniversitenin altyapı yatırım maliyeti 300 milyon doları geçtiği için yeni kurulan üniversitelerin birçoğu kağıt üzerinde kalmıştır" dedi.



Kılıç, sendikanın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yükseköğretimin bir ülkenin gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olduğunu söyledi.



Üniversitelerin, ekonomik, siyasal ve sosyal nitelikli politika ve bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleşen bir dizi gelişmeyle birlikte, amaç, yapı ve işlev olarak değişime uğradığını belirten Kılıç, üniversitelerin ticarileştirildiğini savundu.



Kılıç, üniversitelerin özgür tartışmanın olduğu kurumlar olması gerektiğini ifade ederek, "Özgür üniversite kavramı geçmişe değil geleceğe yönelik bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Herhangi bir dönemde var olan modele dönüşü değil, üniversitelerin toplumsal sorumluluklarını öne çıkaran ve akademik özgürlüğü ve demokratik bir üniversiteyi hedeflemektedir" diye konuştu. Türkiye üniversitelerinde öğretim elemanlarının ağır ders yüküyle karşı karşıya bulunduğunu öne süren Kılıç, araştırma görevlilerinin çok düşük ücretlerle çalıştıklarını söyledi. Üniversite kadrolarının yaklaşık yarısını idari personelin oluşturduğunu belirten Kılıç, özlük hakları çok sınırlı olan idari personelin üniversite olanaklarından bile bütünüyle yararlanamadığını

savundu.



2008 yılı bütçesinde yükseköğretime ayrılan payın yetersiz olduğunu savunan Kılıç, "Yeni açılan üniversitelerin ihtiyaçları gözetilmemiştir" dedi. Türkiye'de son iki yılda toplam 41 üniversitenin kurulduğunu ifade eden Kılıç, şunları söyledi:



"Yeni kurulan üniversiteler için en az 30 bin öğretim üyesine gereksinim vardır. Her bir üniversitenin altyapı yatırım maliyeti 300 milyon doları geçtiği için yeni kurulan üniversitelerin birçoğu kağıt üzerinde kalmıştır. Yeni üniversitelerle birlikte öğrenci sayısının ve akademik personel ihtiyacının artacağı ortadayken yükseköğretim bütçesinin yeterince artmaması, yükseköğretim sistemimizde yaşanacak yeni sorunların habercisidir." Akademisyen sayısının artırılmasını, akademisyenlerin ücretlerinde ve özlük haklarında iyileştirmelerin yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Kılıç, "Üniversiteler ve yükseköğretimin işleyişi siyasi iktidarların her türlü müdahalesine kapalı olmalıdır" dedi.