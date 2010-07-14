-YENİ ÜNİFORMALAR DEFİLEYLE TANITILDI ANTALYA (A.A) - 14.07.2010 - ICF Airports Antalya Havalimanı çalışanlarının yeni üniformaları, havalimanı iç hatlar terminalinde düzenlenen defileyle tanıtıldı. Ünlü modacı Dilek Hanif'in ICF Airports Antalya Havalimanı çalışanları için tasarladığı üniformalar, personelin, havalimanı genel müdürleri Ferda Yakar ve Alexander Laukenmann'ın mankenlik yaptığı defilede izleyenlerin beğenisine sunuldu. Ünlü radyo programcısı ''Geveze''nin sunduğu defilede podyuma çıkan personel ve genel müdürler, çalışanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Operasyon departmanı, teknik departman ve CIP çalışanlarından oluşan 374 personel için hazırlanan üniformalar için düzenlenen defilenin ardından personel için eğlence düzenlendi. Defilede konuşan Genel Müdür Ferda Yakar, Antalya İç Hatlar Terminali'ni tamamlayarak hizmete soktuklarını, ama bunun için bir eğlence düzenlemediklerini belirterek, ''Bu defile, aynı zamanda bunun da telafisi oldu. Sizlere müjdem var. Bu aydan itibaren bütün çalışanlarımızın maaşına yüzde 10 zam yaptık. Daha fazla vermek isterdik ama bu yıl böyle karar alındı'' dedi. Alexander Laukenmann ise Türkçe yaptığı konuşmasında, personele gelecek yıl yüzde 100 zam yapılacağını müjdeledi. Üniformaları tasarlayan Dilek Hanif ise üniformalarda turistlerin hoş karşılayacağı, Antalya'ya özgü renkleri tercih ettiğini, özellikle deniz mavisini kullandığını belirtti.