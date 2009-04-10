Yeni uçakların rol modeli hayvanlar

Uçarken yön değiştirmek için uçan tüm hayvanlar aynı yöntemi kullanıyor. bilimciler bu bulguyu şimdi insan yapımı uçuş aygıtlarının özelliklerini geliştirmekte kullanmayı planlıyor.



Sivrisineğinden tutun yarasasına, serçesinden kartalına, iki kanatlı bir gövdesi olan tüm hayvanlar çok benzeyen uçma yöntemleri kullanıyor. Kuzey Carolina Üniversitesinden Tyson Hedrick ve ekibi yüksek hızlı kameralarla yaptıkları araştırmalar sonucunda bu kanıya varmışlar.



Science dergisinde yayımlanan makalelerinde bilimciler filimleri nasıl yavaşlatılmış şekilde izleyip kanat hareketlerini incelediklerini anlatıyorlar. Özellikle düşük sayılabilecek hızlarda sağa veya sola manevra yaparken kullanılan tekniğe özellikle dikket ettiklerine değinen bilimcilerin ilgisini çeken en İlginç nokta, tüm incelenen hayvanların düşük hızda manevra için aynı yöntemi kullanmaları.



Tüm hayvanlar iki kanatlarını da sadece senkron hareket ettirebiliyorlar, ama kanatlarını çırptıkları hız farklı olabiliyor. Sağya dönüş yaparken sağ kanadın çırpma şiddeti daha yüksekken sola dönüşlerde sol kanat daha sert çırılıyor. Bilimcilerin zıt momentumlu kanat çırpması diye adlandırdıkları bu asymetrik hareket dönme manevrasının stabilitesini artıyor ve hayvanların yavaş dönüşlere imkan sağlıyor.



Bu gözlemden yola çıkan bilimciler bu uçuş hareketinin matematiksel modelini çıkardılar. Bilimciler makalelerinde modeli uyguladıkları tüm hayvanlarda aynı sonuçları görebildiklerine ve modeli geliştirip insan yapımı uçuş aygıtlarında ciddi gelişmelere yol açıcağından emin olduklarını belirtiyorlar.



