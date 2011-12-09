Yeni Twitter, Facebook'a özendi!

T24 - En büyük ikinci sosyal paylaşım ağı Twitter, silbaştan tasarladığı siteye Facebook tarzı 'sayfa' özelliği ekledi.



Tüm dünyada 380 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal paylaşım ağı Twitter’ın anasayfa görünümüyle iOS ve Android uygulamaları yenilendi. Yeni tasarımda Facebook'a benzer bazı özellikler dikkat çekerken, uzun süredir reklam yerleştirmesini nasıl yapacağını düşünen firmanın da soruna bir çözüm bulduğu da göze çarpıyor.



Techno-labs'in aktardığı habere göre yeni tasarımla birlikte sitenin görünümü artık üç ana bölüme ayrılıyor. Yukarıdaki bardan Anasayfa seçildiğinde sol taraftaki sekmeden Tweet atılabiliyor, kimleri takip etmek gerektiği görülüyor, gündemdeki konula takip edilebiliyor. Sağ taraftaki sekmedeyse Tweetler yer alıyor.



Yukarıdaki bardan @Bağlan sekmesi seçildiğindeyse geçmişteki etkileşimler ve sizden bahseden Tweet’ler okunabiliyor. Yukarıdaki bardan Keşfet’e geçildiğinde ‘Hikayeler’, ‘Etkinlik’, ‘Kimi takip etmeli’, ‘Arkadaşlarını bul’ ve ‘Kategorilere göz at’ seçenekleri çıkıyor. Buradaki seçenekler sayesinde takip etmek istenen kişileri bulmak çok daha kolay hale geliyor.



Twitter'ın yeni site yapısındaki bir diğer değişiklik de artık anlaşmalı firmalara özel sayfalar açılabiliyor olması. Shiftdelete.net'in aktardığına göre ilk etapta Bing, Best-Buy, Dell, Hewlitt-Packard, American Express gibi ünlü isimlerle anlaşan yetkililer, herbiri için Facebook tarzında özel sayfalar oluşturdu. İsteğe göre düzenlenebilecek başlık bölümünde reklam/slogan için de bir alan yer alıyor. Ana menüde ise firmaya ait tweet'ler var. Trend olan başlıklar arasında sponsor hashtagleri (etiketler) de durmaya devam edecek.





