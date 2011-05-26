-YENİ TÜRKÜ 30'UNCU YILINI KUTLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Türkiye'nin özgün müzik alanındaki önde gelen isimlerinden Yeni Türkü, 30'uncu yılında, yarın Jolly Joker Balans'ta sahne alacak. Sanat yaşantılarında 30'uncu yılını kutlayan, dillerden düşmeyen besteleri ve kendilerine has müzikleriyle geniş kitlesine sahip olan grup, vereceği konserde unutulmayan parçalarını bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak. Alternatif müzik alanında kısa sürede önemli yer edinen Büyük Ev Ablukada, aynı gün Otto-Santral'de sahneye çıkacak. Henüz hiçbir albüm çıkarmamalarına rağmen, internet üzerinden eserlerini dinleyicilerle buluşturan grup, post modern şarkı sözleri, kendilerine özgü jargonları ve sıra dışı performanslarıyla her konserlerine geniş katılım olan grup, sevilen parçalarıyla uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser verecek. Rock müziğin başarılı temsilcisi Aslı Gökyokuş da aynı gün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranlarının karşısına çıkacak. Sanatçı, 10 yıllık müzik yaşantısının dördüncü stüdyo çalışması olan ''Büyüdük'' albümünü takipçilerine sunmasının ardından sahne performansına devam ediyor. Genç müzisyen, vereceği konserde eski albümlerindeki sevilen parçaların yanı sıra son çalışmalarını da dinleyicilere sunacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu 30 Mayıs tarihinde ünlü flamenko sanatçısı Vicente Amigo'yu İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak. Müziğe çok erken yıllarda başlayarak, başarısını kazandığı ödüllerle kanıtlayan sanatçı, bir çok ünlü sanatçı ile ortak projelerde de yer aldı. Sanatçı vereceği konserde flamenkonun önemli eserlerinin yanı sıra kendi başarılı bestelerini de dinleyicilere sunacak. Türkiye'nin en önemli piyanistleri arasında gösterilen Ayşe Tütüncü, 31 Mayıs tarihinde Alt'ta dinleyicilerine unutulmaz bir konser verecek. Kendine özgü caz ritimlerini başarılı doğaçlamalarıyla birleştiren Tütüncü'ye vereceği konserde klarnette Oğuz Büyükberber, perküsyon ve geri vokalde Saruhan Erim ve Serdar Gönenç eşlik edecek. Klasik gitar vitüözü Stepan Rak, aynı gün Akbank Sanat Sahnesi'nde bir performans sergileyecek. Kendi buluşu olan beş parmak gitar ile yaptığı besteler ile otoritelere adından sıkça söz ettiren Rak, ''Kursk'' nükleer denizaltısı trajedisinin kurbanlarına adadığı ''Denizler Altında 20.000 Fersah'' gibi birçok başarılı bestesini İstanbullulara sunacak. Alternatif rock müziğin ünlü grubu Interpol, 1 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta unutulmaz bir konser verecek. Alanlarındaki başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren ünlü grup, klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yeni bestelerini de başarılı performanslarıyla sunacak. -SAHNE SANATLARI- Roland Topor'un yazdığı, Hakan Emre Ünal'ın yönettiği ''Masanın Altında'' isimli oyun, yarın Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde sahnelenecek. Çevirmenlik yaparak hayatını kazanan genç kadının gözünden göçmenlerin yaşadıkları sıkıntıları, aşk hikayeleri üzerinden anlatan oyunda karakterleri Caner Uzun, Lara Karaçizmeli, Elif Uzer ve Taylan Yılmaz canlandıracak. Oyun iki gün boyunca aynı sahnede görülebilecek. Jean Marie Chevret'in Fransa'da yıllarca kapalı gişe oynanan ''Numero Complemantaire'' isimli ünlü eserinden uyarlanan ''Büyük İkramiye'' isimli oyun, aynı gün Şişli Cevahir Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak. Tiyatrokare'nin bu başarılı oyunu, lotodan büyük ikramiye kazanan orta halli bir ailenin başından geçen komik olayları konu alacak. Ömer Erzurumlu'nun yönettiği Yiğit Sertdemir'in ''444'' isimli oyunu, 28 Mayıs tarihinde Kumbaracı50 Sahnesi'nde perdelerini açacak. Bir çağrı merkezinde biri uzun zamandır çalışan diğeri ise yeni işe başlamış olan iki kişinin gece vardiyasında çağrı sistemindeki aksaklıklar, işlerin karışmasına buldukları çözümleri, gerilim ve mizahın katkısıyla anlatılacak oyun, 30 Mayıs tarihine kadar aynı sahnede gösterilmeye devam devam edecek. Ünlü yazar Oğuz Atay'ın unutulmaz eseri ''Tehlikeli Oyunlar''ın tiyatro uyarlaması yine aynı gün İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak. Erdem Şenocak'ın tek kişilik performansının izlenebileceği oyunda, Hikmet Benol isimli karakterin kendisiyle ruhsal olarak hesaplaşması anlatılacak. Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, 31 Mayıs tarihinde Engin Alkan'ın yönettiği ''İstanbul Efendisi'' isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Engin Alkan, Zafer Kırşan, Volkan Ayhan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Çağlar Çorumlu, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever ve Cihan Kurtaran gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu geniş bir kadroyla sahnelenecek oyunda, kızını evlendireceği erkeği bulmak için dönemin batıl inançlarına başvuran bir babanın başına gelen komik olaylar anlatılacak. Alışılmışın dışında bir sahneleme tekniğiyle izleyiciye sunulacak olan ''Kıyıya Oturmanın Böylesi'' 1 Haziran'da Kumbaracı50 Sahnesi'nde izlenebilecek. Merve Engin'in tek başına maskeleri değiştirerek canladıracağı oyun, izleyiciyle sürekli etkileşim içerisinde Lelio ve Flaminia'nın aşkı özgün bir dille sahneye konacak.