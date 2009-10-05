Yeni Türkiye Sineması Boğaziçi Üniversitesi'nde

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi yeni sezonda yeni Türkiye sinemasının yaratıcılarını ağırlıyor.



2008 yılında yapılan ve dünya festivallerinden övgülerle ve ödüllerle dönen dört yeni film 5- 9 Ekim tarihleri arasında Mithat Alam Film Merkezi’nde izleyicisiyle buluşuyor. Özcan Alper’in genç bir adamın cezaevinden çıkıp özüne, köyüne ve diline dönüşünü şiirsel bir görsellikle anlattığı 'Sonbahar'ı, Hüseyin Karabey’in bir kadının aşkına ve kendine yolculuğunu bir anti-kahraman öyküsünde perdeye yansıtan 'Gitmek'i, İnan Temelkuran’ın Avrupa’daki Türkiyeli göçmen erkeklerin yaşamından kesitler sunduğu, 'Made In Europe' ve Seyfi Teoman’ın kasabalı bir ailenin hayatını yalın ve sade bir dille, bir çocuğun gözünden anlattığı öyküsü 'Tatil Kitabı' hafta boyunca izleyiciyle buluşacak.



8 Ekim Perşembe saat 18.00’de ise Hüseyin Karabey, Özcan Alper ve İnan Temelkuran’ın katılacağı 'Yeni Türkiye Sineması' başlıklı panelde sinemanın yeni dili konuşulacak.



5 Ekim Pazartesi 18:00 Sonbahar (Özcan Alper, 2008)

6 Ekim Salı 18:00 Gitmek (Hüseyin Karabey, 2008)

7 Ekim Çarşamba 18:00 Made in Europe (İnan Temelkuran, 2008)

8 Ekim Perşembe 18:00 Söyleşi: Yeni Türkiye sineması

9 Ekim Cuma 18.00 Tatil Kitabı (Seyfi Teoman, 2008)



