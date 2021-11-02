Yeni TÜGVA belgeleri: İBB’den otobüs, belediye iştirakinden yakıt talebi, Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden kayıt indirimi!

TÜGVA’nın üyeleri için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden kayıt indirimi; dönemin AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’ndan TÜGVA üyelerinin etkinliklere götürülmesi için otobüs ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndan (TDV) ise 5 bin adet Kuranıkerim istediği belirtildi. İstanbul Enerji AŞ’den de vakfın kullandığı otomobiller için yakıtmatik takılması ve yakıt alımlarında indirim yapılması talep edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet’te eski bir vakıf üyesi tarafından sızdırılan ve 2015-2017 yıllarına ait olduğu öne sürülen belgelere dayandırılan Mehmet Kızmaz imzalı habere göre, ayrıca dönemin AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden “İstanbul’da misafirimiz olup yurtlarımızda kalan, gençler ve il temsilcilerimizle Üsküdar Evlendirme Dairesi’nde toplam 500 kişilik iftar ikram edilmesi” talep edildi.

Yine dönemin AKP’li Çankırı Belediyesi’nden Buğdaypazarı Mahallesi’nde bulunan arsanın satışa çıkarılmasının ve yine bu arsanın emsal değerinin artırılmasının istendiği kaydedildi.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA arasında imzalandığı kaydedilen sözleşmeye göre de, belediyeye ait BURFAŞ’ın kiraladığı öğrenci yurdunun yardımcı işletimi için TÜGVA ile anlaştığı, sözleşmede, TÜGVA’nın öğrencilerin giriş-çıkış, yatış-kalkış gibi saatlerin ayarlanması, kontrol ve denetim yapma konularında yetkilendirildiği ifade edildi.

TÜGVA’nın İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü’nden, U.Ö. ve Ş.Y. adlı kişilerin vakıf üyesi olduğu belirtilerek, “Üniversitenizle yapmış olduğumuz anlaşma gereği adı geçen kişiye gerekli indirimin yapılmasını arz ederiz” denildi.

Ayrıca TDV’den yaz okullarında kullanılmak üzere 5 bin adet Kuranıkerim ile 5 bin adet Elif-Ba’nın talep edildiği iddia edilen belgelerde, TÜGVA ile TDV arasında sözleşme hazırlandığı kaydedildi. Sözleşmeye göre de “Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve TDV tarafından ilahiyat öğrenimi için yurt dışından getirilen yabancı uyruklu erkek öğrencilerin TÜGVA yurdunda kaldığı ve yurt ücretlerinin TDV tarafından karşılandığı iddia edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan da vakıf üyeleri için farklı yerlerdeki “kamp merkezlerinde” yemek ve konaklama talebinde bulunuldu.