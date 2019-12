Yeni trend: Hastalıkların simgesi renkli kurdeleler

Kanseri yenen bisikletçi Lance Armstrong'un sarı bilekliği, 2004 yazında bir moda akımı yarattı. Sarı bilekliklerden sonra çıkan birçok renkli bileklik ve kurdele, çeşitli hastalıklarla savaşa destek için satılıyor…



Dünyaca ünlü bisikletçi Lance Armstrong, kansere karşı verdiği mücadele sırasında taktığı sarı bileklikle, bir moda akımı başlattı. Üzerinde 'Güçlü yaşa' yazan bu bileklikten sonra, başta başka renkte bileklikler ve rengarenk kurdeleler olmak üzere birçok aksesuar, kalpten AIDS'e çeşitli hastalıklarla mücadelenin sembolü haline geldi. Sabah gazetesinde yayımlanan haberde, hangi hastalık için hangi aksesuarların kullanıldığı anlatılıyor. İşte hastalıklara meydan okumak amacıyla kurulan vakıflar tarafından, hastalara destek olmak için satışa çıkarılan başlıca aksesuarlar:



Sarı öncü!



Kanseri yenen bisikletçi Lance Armstrong'un sarı bilekliği, 2004'e damga vurdu ve bir moda akımı yarattı. Kendi adını taşıyan vakfıyla kanser hastalarına destek veren Armstrong'un bağış için satışa çıkardığı sarı bilekliklerin üzerinde, 'Güçlü yaşa' yazıyordu. Her fırsatta kanserin sadece yaşlılara özgü bir hastalık olmadığını vurgulayan Armstrong; bileklikleri piyasaya sürdüğü gün, "Kanserli gençlere yılmadan mücadele etmeleri, büyük hayaller kurmaları ve güçlü yaşamaları öğretilmeli" demişti.



Meme kanseri için pembe!



Moda dünyasının meme kanserine karşı verdiği mücadele ise, 22 yıl önce Nancy G. Brinker'in pembe kurdele takmasıyla başladı. O günden bu yana, dünyaca ünlü modacılar ve markalar bu hastalıkla ilgili tıbbi araştırmalara finansal kaynak sağlamak için uluslararası kampanyalar düzenliyor. Kozmetik markası Estee Lauder'in her yıl gerçekleştirdiği 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Kampanyası' bunlardan yalnızca biri. İngiliz markası Burberry de; her yıl göğüs kanserinin sembolü olan pembe rengin kullanıldığı özel koleksiyonun satışından elde edilen gelirin yüzde 30'unu, Meme Kanseri Araştırma Vakfı'na bağışlıyor. Wolford markası ise, siyah çoraplara pembe kurdele ekleyerek meme kanseri ile mücadeleye destek veriyor. Bu çorapların satışından elde edilen gelirin yüzde 10'u, meme kanseri ile savaşan derneklere aktarılıyor.



Kıpkırmızı!



AIDS ile mücadelenin rengi ise kırmızı! Louise L. Hay, 1985'te altı AIDS'li hasta ile bir terapi grubu oluşturup AIDS'le mücadele hareketini başlattı. Hareketin simgesi olarak da kırmızı kurdeleyi seçti. Kırmızı rengin seçilmesinin nedeni, bir aşığın bağlılığını ifade etmesiydi. Kurdele takan kişi hastalığı tanıdığını, AIDS'lilerin haklarını savunduğunu ve AIDS'le mücadeleyi yarıda bırakmayacağını kabul ediyordu. Kırmızı kurdeleyi halkla tanıştıran kişi ise Jeremy Irons oldu. Irons, 1991'de Tony Ödülleri'nin galasına yakasına kırmızı kurdele takarak katıldı. Kırmızı renk, AIDS'le mücadelede sadece kurdelede kalmadı. Rock grubu U2'nun solisti Bono'nun geçen yıl başlattığı 'Product Red' kampanyasına katılan firmalar, i-Pod'dan ayakkabıya, telefondan kredi kartına kırmızı renkte ürünler satışa sundu. Ürünlerden satın alanların ödedikleri paranın bir kısmı, AIDS'le savaşan derneklere aktarıldı.



Renkli bilekliklerin temsil ettiği hastalıklar



* Kırmızı: Kalp hastalıkları, AIDS, Parkinson.

* Turuncu: Lösemi, multipl skleroz.

* Sarı: Mesane kanseri, akciğer kanseri.

* Yeşil: Organ ve doku bağışı, ilik nakli, böbrek kanseri.

* Koyu Mavi: Kolon kanseri.

* Açık mavi: Prostat kanseri.

* Mor: Pankreas ve tiroit kanseri.

* Beyaz: Kemik kanseri, Alzheimer.

* Siyah: Melanom (Deri kanseri).

* Gri: Diyabet, beyin kanseri.

* Turkuaz: Jinekolojik kanserler.

* Lila: Mide kanseri.

* Lavanta: Tüm kanser türleri, epilepsi.

* Bej: Akciğer kanseri.

* Altın: Çocuk kanseri.

* Mavi-Pembe: Erkeklerde meme kanseri.

* Kırmızı-Beyaz: Kafatası ve çene kanseri.

* Kırmızı-Sarı: Hepatit C.

* Kırmızı-Mavi: Kalp hastalıkları.

* Mavi-Sarı: Down sendromu.



Gri diyabetin, mavi prostatın rengi!



* Beyaz kurdele: Akciğer kanseri.

* Mavi kurdele: Prostat kanseri.

* Mor kurdele: Pankreas kanseri.

* Kırmızı kurdele: AIDS.

* Gri kurdele: Diyabet.

* Pembe kurdele: Meme kanseri.

* Yeşil kurdele: Organ nakli ve organ bağışlama.

* Çay yeşili kurdele: Yumurtalık kanseri.