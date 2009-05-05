Yeni trend balkonda meyve yetiştirmek

Meyve yetiştirmek için illâ bir bahçeniz olmasına gerek yok. Artık balkonlarınızda da çeşit çeşit meyveler yetiştirebilirsiniz.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, bazı meyve ağaçları teknoloji sayesinde bodurlaştı, balkonlara girdi. Bodur olarak üretilen bu ağaçları dikip büyüttünüz mü, meyve toplama zahmeti bile ortadan kalkıyor, elinizi uzatıp koparıyorsunuz. Bugüne kadar balkonlarda limon, mandalina, turunç gibi narenciye ağaçları yetiştiriliyordu, şimdi bunlara kiraz, nektarin, kayısı, elma, incir, nar, armut eklendi. Boyu 1.5 - 2 metreyi geçmeyen bodur meyve ağaçları saksılarda 20-250 TL’ye satılıyor.



Bahçeli ev çoğu insan için bir hayalden ibaret. Ama çoğumuzun evinde küçük de olsa bir balkon, bazılarında da bir teras var. Buralarda domates, maydanoz, soğan bile yetiştiren meraklılar var. Onlara söyleyecek sözümüz yok. Ama duymayanların duymaları için söyleyeceklerimiz çok. Çünkü artık balkon ve teraslarda yeni trend meyve ağaçları yetiştirmek.



Bu modaya uymak çok kolay: Sera veya fidanlıklardan büyük saksılar içinde satılan bodur meyve ağaçları alıyorsunuz. Boyları 1-1,5 metre olan ağacı koyuyorsunuz balkon veya terasınıza, suyunu veriyor, ilaçlamalarını yapıyorsunuz, sonra da oturup meyve vermesini bekliyorsunuz.



Alara Fidan’da çalışan Gökçe Yedibaşlar, bodur fidanların çok doğurgan olduğunu ve bol meyve verdiğini anlatıyor: “Klasik ağaçlar ancak 5-6 yıl sonra meyve verir, bu ağaçlar dikildikten 2 yıl sonra meyve veriyor. Zaten satılanlar da genellikle 2 yaşlarındadır; yani bu aylarda bir bodur meyve ağacı alan yazın meyvesini yiyebilir.”

Gökçe Yedibaşlar, piyasadaki bodur ağaç türlerini sıralıyor: Kiraz, elma, armut, incir, nektarin, armut. Saksıda yetişen meyve ağaçlarının ömrü 25-30 yıl. Nisan-aralık arasında 10-15 kilogram meyve veriyorlar. Bu meyvelerin aroma oranı da çok yüksek.



Fiyatlar ise şöyle: Bodur kiraz 50-80-250 TL, elma 20-50-100 TL, armut 20-100-350, incir 20-150, nektarin 20-50 TL arasında.



Bunlara dikkat edin



Bu ağaçlar yazın gün aşırı kışın haftada bir kez sulanıyor. Ağaçların meyve verebilmeleri için kesinlikle güneş görmeleri gerekiyor.



Sulama daima sabah erken yapılmalı. Akşamüstü sularsanız, ağaçların toprağı gece boyu ıslak kalır, mantar hastalıklarına zemin hazırlar. Çok azı hariç bitkiler köklerinde su durmasından hoşlanmaz. Çabucak çürür ve hastalanırlar. Alınacak tedbirler: Saksı diplerinde delikler açılır.



Her saksının dibine bir tabaka çakıl döşenir. Sulama sırasında deliklerden hafifçe su sızması yeterlidir.



Birden fazla bodur ağaç yetiştirilecekse balkonlara fazla yük bindirmek emniyet açısından tehlikeli olur. Plâstik veya tahta saksılar ağırlığı biraz azaltır. Ağır olan bahçe toprağı yerine genel kullanım için hazırlanmış hafif torflar kullanılmalı.





