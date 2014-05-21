Yeni tren eski perona uymayınca...



Fransa'da resmi demiryolları şirketi SNCF'nin sipariş ettiği yeni banliyö trenlerinin eskilerinden geniş olduğu geç fark edildi. Hata nedeniyle ülkedeki yaklaşık 8 bin 700 perondan 1300’ünün küçültülmesi gerekiyor ve bu işlemin Fransa’ya maliyeti 50 milyon euroyu buluyor.

Fransa’da demiryolu ağını işleten devlete bağlı RFF'nin sözcüsü, hatanın “biraz geç” fark edildiğini söyledi. Yeni banliyö trenlerinin 2016 yılının sonuna kadar faaliyete geçeceğini belirten sözcü şimdiden 300 peronun bu nedenle yenilendiğini ifade etti.

'Ahmakça bir karar'

Gelişmeleri ürkütücü olarak niteleyen Sosyalist Çevre ve Enerji Bakanı Segolene Royal “böylesine ahmakça kararlara” neyin neden olduğunun aydınlatılması gerektiğini söyledi. Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Royal, Fransa’daki bölgelerin bu hatanın bedelini ödemeyeceği güvencesi verdi.

Ulaşımdan sorumlu hükümet müşaviri Frederic Cuvillier olayla ilgili olarak Fransa’nın bir demiryolu reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi. 16 Haziran’da parlamentoda görüşülecek olan reform SNCF ile RFF’nin bir büyük kamu teşekkülü halinde birleştirilmesini öngörüyor.

İstifalar gelebilir

Sosyalist Parti Genel Başkanı Jean-Christophe Cambadelis SNCF ve RFF bünyesinde sorumluların istifasını gündeme getirdi. Her iki kurumun en üst düzey yöneticisinin en kısa süre içinde parlamentoda dinlenmesi bekleniyor.

La Canard Enchaine gazetesi olaydan iki kurum çalışanlarının sorumlu olduğunu yazdı. Gazetede RFF normlarına göre peron ile tren arasındaki asgari uzaklığın bildirildiği ancak SNCF çalışanlarının tren istasyonlarında ilgili testleri yapmadıkları ileri sürüldü.

RFF peronların yenilenmesinin tren biletlerine ya da vergilere yansımayacağını açıkladı.