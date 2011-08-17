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Yaşam

Yeni tred plajda iş

Yeni teoriye göre tatil ve iş birleşip “tatiş” olunca çalışanlar daha iyi vakit geçiriyor

17 Ağustos 2011 03:00


 T24-  Dünyanın en saygın gazetelerinden Financial Times’ın yardımcı editörü ve köşe yazarı olan Lucy Kellaway değişen tatil alışkanlıklarına vurgu yaparak “worliday” (İngilizcede iş günü anlamına gelen “workday” ile tatil anlamına gelen “holiday” kelimelerinin karışımı) kavramını ortaya attı.



Kellaway gazetede yayımlanan yazısında tatile iş götürmenin birçok avantajı olduğunu yazdı. Kellawey’e göre, tatile iş bilgisayarı ile giden ve internet sayesinde gün içinde az da olsa işle ilgilenen kişiler ofisi düşünerek strese kapılmadıkları için çok daha huzurlu vakit geçiriyor. Üstelik tatilde iş yapabildikleri için “tatiş” (tatil-iş) çalışanlara daha sık ofisten uzaklaşma imkanı veriyor.



Kellaway’in tezine göre tatile giden kişi gün içinde ya da plajda iPad ya da dizüstü bilgisayarından ofiste olup bitenleri kontrol ettiğinde çok daha verimli tatil yapmış oluyor. Zira aklı ofisteki olası senaryolara takılmıyor, müdahale etmesi gereken şeylerden haberdar olmanın rahatlığını yaşıyor.



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