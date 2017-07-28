Yeni transfer olduğu kulübü terk etti, açıklama yaptı: Din benim için en kutsal şey

Makedonya Ligi'nde son şampiyon Skopje'de dikkati çeken bir ayrılık yaşandı. Kulübe 2 hafta önce transfer olan Florent Osmani, 'dinin hayatındeki en kutsal değer' olduğunu belirterek, 'kulüp armasındaki haç işaretini kapatmasına izin verilmediği' gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Makedonya'da Skopje forması giyen Florent Osmani, kulübün armasındaki haç işaretinin üzerini kapatmasına izin verilmediği için takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

İki hafta önce başlayan sezona umutlu bir başlangıç yapan Skopje ekibi, sezon başında transfer ettiği forvet oyuncusu Osmani’den gelen haberle neye uğradığını şaşırdı.

Makedon basınına konuşan Osmani, “Kulüp ambleminin üzerinde haç amblemi var. Bunun üzerini dini sebeplerden ötürü kapatmak istedim. Çünkü bu yüzden herkes bana farklı bakmaya başladı” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu, “Kulübe büyük bir takviye olarak geldim ama benim bu isteğim görmezden gelindi. Yönetimle bir toplantı yaptım ve yaptığım şeyin doğru olmadığını söylediler. Eğer kendimi bu kulübün parçası hissediyorsam amblemi kapatmamalıymışım” dedi.

"Benim için din en kutsal şeydir"

Dini hassasiyetleri olduğunu dile getiren Osmani, “Ben İslam dinine göre hareket eden birisiyim ve inancım bunu yapmamam gerektiğii söylüyor.Bütün amblemi değil, sadece haç olan kısmı kapattım. Fakat bunu yapmam yasaklandığı için kulüpten ayrılmaya karar verdim. Çünkü benim için din en kutsal şeydir” şeklinde konuştu.

Tecrübeli futbolcu 2014-15 yılında Türkiye’de Bingölspor forması giymişti.