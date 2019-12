Yeni tiyatro sezonu başladı

T24- Sahnelerde de yeni sezon başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de çok çarpıcı oyunlar tiyatroseverleri bekliyor. İşte özel tiyatrolar ile Devlet ve Şehir Tiyatroları'nda öne çıkan oyunlar...









Bomba



Bir kafede patlayan bombanın etkilerini, orada bulunan beş kişinin bakış açısından 15 dakikada anlatan Krek Tiyatro Topluluğu'nun 'Bomba'sı her pazartesi akşamı Salon’da sahneleniyor.



Sahnelediği tiyatro oyunlarında kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bomba'da performansıyla geçen yıl Afife Tiyatro Ödülleri’nde yardımcı kadın oyuncu seçilen Canan Ergüder’in yanı sıra, Bartu Küçükçağlayan, Batur Belirdi, Görkem Yeltan ve Bülent Emin Yarar rol alıyor.



Malafa



En son 'Ziyan' ile okuyucularıyla buluşan Hakan Günday ile 'Kürklü Merkür', 'Kara Tavuk', 'Pornografi' gibi çok iyi oyunlara imza atan Dot ekibi, Günday'ın kült kitaplarından 'Malafa'yı 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali için hazırlamıştı. Dot yeni sezona da sezona 'Malafa' ile başladı.



Berrak Kuş, Cemil Büyükdöğerli, Emel Çölgeçen, Elvin Aydoğdu, İbrahim Selim, Mert Can Sevimli, Onur Öztay, Pınar Töre, Rıza Kocaoğlu, Tuğrul Tülek ve Yusuf Akgün'ün oynadığı Malafa, satmanın ve satın almanın öyküsü... Satmak için kendilerinden vazgeçenlerin, satın almak için kendilerini kaybedenlerin öyküsünü anlatıyor.



Macbeth



Oyun Atölyesi’nin bu sezon yeni oyunu Shakespeare’den Macbeth. Kemal Aydoğan'ın sahneye taşıdığı oyunda Macbeth rolünde İlker Aksum var.



Fail-i Müşterek



Altıdan Sonra Tiyatro, geçen yıl İstanbul’a hem Kumbaracı50 gibi yeni bir sahne kazandırdı hem eski oyunlarının yanında Yiğit Sertdemir’in yeni projesi 'Fail-i Müşterek’i buluşturdu seyirciyle.



Bu sezon da 'Fail-i Müşterek' ile birlikte 444, Öldün, Duydun mu?, O.B.E.B (Ortak Bölenlerin En Büyüğü) ve Kapıların Dışında oyunlarını sahnelemeye devam edecek. Yeni sezonun iddialı projesi ise Katilcilik. Yine Yiğit Sertdemir’in yazıp yöneteceği kara mizah türündeki oyunda tiyatro dünyasının üç duayen oyuncusu yer alacak. Hazırlıklar sürüyor.



Üstü Kalsın



'Van Gogh’u oynamaya devam eden tiyatrogerçek Ocak ayından sonra yeni bir tek kişilik gösteri hazırlıyor. tiyatrogerçek bu kez 80. yaşında Cemal Süreya’yı anacak: 'Üstü Kalsın'.



'The Walworth Farce'



Tiyatrogerçek’in bu sezon bir başka yeni oyunuysa bir kara komedi: 'The Walworth Farce'. Edinburgh Fringe Festivali’inde ödül alan, dünyanın birçok yerinde sahnelenen oyunu Mehmet Ergen sahneye taşıyor. 'The Walworth Farce' ekim ayı sonlarında seyirciyle buluşacak.



Vanya Dayı



Tiyatro Stüdyosu yirminci yılını 'Şölen'den sonra, bir yakın klasikle, Anton Çehov’un 'Vanya Dayı' adlı oyunuyla kutluyor. Ataol Behramoğlu’nun çevirisi, Ahmet Levendoğlu’nun yönetmenliğinde sahneye koyulacak oyunda Mehmet Ali Kaptanlar, Serhat Mustafa Kılıç, Eylem Yıldız, Sezin Akbaşoğulları, Vural Buldu ve Serda Kondeler Aktuna rol alacak. Kasım ayının son haftası perde açacak oyun, ağırlıklı olarak Akatlar Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi ve Bakırköy Büyülü Sahne’de izleyici karşısına çıkacak.











İkinci Vanya Dayı Tiyatro Pera’dan. Nesrin Kazankaya kendi çevirisiyle sahneye koyuyor oyunu. İlk kez 17. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirci karşısına çıkan 'Vanya Dayı' ekim ayından itibaren Tiyatro Pera’da. Oyuncular: Levent Öktem, Selçuk Yöntem, Nesrin Kazankaya, Can Kolukısa, Linda Çandır, Aysan Sümercan, İlker Yiğen, Zeynep Özden, Volkan Aktan, Ömer İvedi, Oğuz Turgutgenç.



Punk Rock



Dot'un bir diğer oyunu Punk Rock da sezonun öne çıkan oyunlarından. Geçen sezon başlayan oyun, Stockport İngiltere’de bölgenin zengin ailelerinin çocuklarının gittiği bir özel okulda geçer. Sahnede 7 genç öğrenci vardır.













Simon Stephens’ın yazdığı Punk Rock’ın yönetmeni Rıza Kocaoğlu, oyuncuları Hakan Kurtaş, Tuğçe Altuğ, Gonca Vuslateri, Kaan Turgut, Emre Yetim, Gözde Kocaoğlu, Mehmetcan Mincinozlu.



Devlet Tiyatroları'nda 2010-2011 sezonunda 20'si yerli, 18'i çeviri olmak üzere 38 yeni eser seyirciyle buluşacak.



İstanbul Devlet Tiyatrosu



*Prömiyeri 17. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapılan 'Ölüleri Gömün' bu sezonun yeni oyunları arasında. ABD’li yazar Irwin Shaw’un ilk kez 1936 yılında sahnelenen bu savaş karşıtı oyununu Şakir Gürzumar yönetiyor. Oyuncular: Musa Uzunlar, Salih Dündar, Civan Canova, Ali Fuat Çimen, Ömer Hüsnü Turat, Cengiz Daner, Ali Ersin Yenar, Erdal Bilingen. 'Ölüleri Gömün' 12-31 Ekim tarihleri arasında Şişli Cevahir 1 Sahnesi’nde.









*İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun bu sezon bir başka yeni oyunu Shakespeare’in en ünlü komedilerinden 'Beğendiğiniz Gibi'. Hakan Çimenser’in yönettiği oyunda Cem Kurtoğlu, Ergun Akvuran, Zeynep Erkekli, Murat Karasu, Mine Tugay, Doğan Turan, Şamil Kafkas, İlkay Akdağlı, Fatih Sönmez, Nazlı Uğurtan, Gözde Çetiner, Deniz Bolışık rol alıyor. 'Beğendiğiniz Gibi' 26-31 Ekim tarihleri arasında Şişli Cevahir 2 Sahnesi’nde.



*'Baştan Çıkarma', Katalanların yeni yazar kuşağının en önemli temsilcilerinden Carles Batlle’dan tam bir modern zaman tragedyası. Batı’da tutunmaya çalışan Doğuluların hikayesinin anlatıldığı oyunun yönetmeni Mehmet Birkiye. Oyuncular: Kubilay Karslıoğlu, Saydam Yeniay, Hare Sürel. 'Baştan Çıkarma' 21-31 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Stüdyo Sahne’de.



*İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerinde bu sezon bir başka savaş karşıtı oyun var: 'Bedensiz Kadın'. Hırvat yazar Mate Matisic’in Bosna savaşının ardından kaleme aldığı oyunda komedi ve dram iç içe geçiyor. Kazım Akşar’ın yönettiği oyunda sahnede Reha Özcan, Ahenk Demir, Gilman Peremeci, N. Hakan Güneri, Gökalp Kulan olacak. 'Bedensiz Kadın' 15-24 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Küçük Sahne’de, 29-31 Ekim tarihleri arasında Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde.



*İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda ekim ayında prömiyeri yapılacak son oyun Tuncer Cücenoğlu’nun kaleminden çıkma 'Kadın Sığınağı'. Oyunda farklı nedenlerden bir sığınma evine toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün kesiti anlatılıyor. Oyunu Serpil Tamur yönetiyor. Oyuncular: Defne Yalnız, Ayla Baki, Fatma Öney,Gamze Yapar Şendil, Melek Gökçer, Müge Arıcılar, Şule Gezüç, Öykü Başar, Tuğçe Şartekin, Şenay Kösem. 'Kadın Sığınağı' 22-31 Ekim tarihleri arasında Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi’nde.



Devlet Tiyatrolarının ilk tur diğer yeni oyunları şöyle: Yeni yerli oyunlar arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ''Yaban'', Nazım Hikmet'in ''Memleketimden insan Manzaları'', Recaizade Mahmut Ekrem'in ''Çok Bilen Çok Yanılır'', Reşat Nuri Güntekin'in ''Sarıpınar 1914'', Aziz Nesin'in ''Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'', Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ''Gulyabani'', Musahipzade Celal'in ''Fermanlı Deli Hazretleri'' yer alıyor.



Bu yıl sergilenecek diğer yeni yerli oyunlar ve yazarları şöyle: ''Erkek ve Kadın-Semih Sergen, Soğuk Bir Berlin Gecesi-Barış Eren, Şair Baba ve Damdakiler-İbrahim Balaban, Boğaçhan-Hasan erkek, Karılarından Hangisi-Yıldırım Keskin, Üstad Harpagon'a Saygı ve Destek Gecesi-Civan Canova, Pir Sultan Abdal-Mahmut Gökgöz, Şili'de Av-Orhan Asena, Papağan Kaçtı-Özen Rodop, Hacı Yatmaz-Cevat Fehmi Başkut, Titil ile Bibil-Habip Bektaş, Güldürü Üstüne Aldatma ya da Tam Tersi-Ahmet Önel'' Yeni yabancı oyunlar arasında da Wiliam Shakespeare'in 'III. Richard'', Barbara Scottenfeld'in ''Yedi Kadın'', Cervantes'in ''Don Kişot'' Ethan Coen'in ''Bekleyiş'' adlı oyunları bulunuyor.



Ankara Devlet Tiyatroları



Ankara Devlet Tiyatrosu, iki yeni yerli oyuna dünya prömiyeri yaparken, 12'si yerli, 8'i çeviri toplam 20 oyunu sanatseverlerle buluşturacak. Öne çıkan oyunlardan bazıları şöyle:









*BÜYÜK TİYATRO - 'Kerbela': Oyunun yazarı Ali Berktay, yönetmeni Ayşe Emel Mesci.





*ÇAYYOLU CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ - 'Fosforlu Cevriye' : Oyunun yazarı Suat Derviş, oyunlaştıran ve yöneten Gülriz Sururi.



*ŞİNASİ SAHNESİ - 'Bir Savaş Hikayesi': Jeanne Beckwith'in yazdığı Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmeni Aclan Büyüktürkoğlu.

Tek Kişilik Şehir': Behiç Ak'ın yazdığı oyunun yönetmeni, Serhat Nalbantoğlu.



*KÜÇÜK TİYATRO - 'Vahşet Tanrısı': Oyunun yazarı Yasmina Reza, Türkçeye çeviren Zeynep Avcı, yöneten Celal Kadri Kınoğlu.



*AKÜN SAHNESİ - 'İmparatorluk Kuranlar': Oyunun yazarı Boris Vian, Türkçeye çeviren Ayberk Erkay, yöneten Hakan Çimenser.



*İRFAN ŞAHİNBAŞ ATÖLYE SAHNESİ - 'Yaban': Yakub Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı oyunun yönetmeni Bengisu Doğruer.



Öte yandan, geçen sene kapalı gişe oynayan, sevilen oyunlar da bu sene tekrar izleyiciyle buluşacak.



İstanbul Şehir Tiyatroları



*Şehir Tiyatrolarının bu sezonki beş yeni oyunundan üçü Türk yazarlara ait. 'Dört Kişilik Bahçe' onlardan biri. Çağdaş Türk tiyatrosunun usta kalemi Murathan Mungan’ın yazdığı oyunda geçmişte renkli günlere tanıklık etmiş bir ahşap konak ve artık “unutulmuş” üç kadınla eski bir Osmanlı paşasının hikayesi anlatılıyor. Arka plandaysa son İstanbul var. Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ayşe Kökçü, Sevil Akı, Metin Çoban, Esin Umulu rol alıyor. Dört Kişilik Bahçe 6-17 Ekim tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.



*'Surname' 2010 sezonun en iddialı yapımlarından biri. Proje tasarımını Yiğit Sertdemir ile Candan Seda Balaban’ın yaptığı oyunun yazarı ve yönetmeni de yine Yiğit Sertdemir. Oyunda olaylar, kendisini bir düşün içinde, geçmiş ile bugünün İstanbul’u arasında gerçekleşen bir şenliğin tam ortasında bulan Sühendan Hanım’ın çevresinde gelişiyor. 'Surname' 2010 6-17 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.



*Orhan Asena’nın yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği 'Alemdar' konusunu tarihten alıyor. Oyunda Osmanlı padişahı II. Mahmud ile onu isyancıların elinden kurtaran Alemdar Mustafa Paşa’nın hikayesi anlatılıyor. 'Alemdar' 20-31 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde.



*'Tehlikeli İlişkiler', 18. yüzyıl sonlarında, dönemin Fransız aristokrasisine dair eleştiri sunuyor. Choderlos de Laclos’nun yazdığı oyunda, tutkulu bir aşk hikâyesi ekseninde ikiyüzlü cemiyetin tüm değerlerden yoksun, yıkıcı görüntüsü çiziliyor. Aleksandar Popovski’nin sahneye koyduğu oyunda Şebnem Köstem, Levent Üzümcü, Selin İşcan, Tomris İncer, Esra Ronabar, Ece Özdikici, Cemal Ahhan Şener, İrem Arslan Aydın rol alıyor. 'Tehlikeli İlişkiler' 6-17 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde











*'Arzunun Onda Dokuzu', işgal edilen topraklarda kültürün, hayatın, bedenin, ruhun zorla ele geçirilmesi karşısında kadınların yaşadığı çıkmazları ve ölüm kalım savaşındaki dokuz kadını anlatıyor. Heather Raffo’nun yazdığı oyun Arif Akkaya tarafından sahneleniyor. Oyunda Hikmet Körmükçü, Hasibe Eren, Bensu Orhunöz, Cihan Kurtaran rol alıyor. Arzunun Onda Dokuzu 6-17 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.