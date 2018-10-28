'Yeni Titanic' ilk yolculuğunu 2022'de yapacak

T24 Haber Merkezi

1912 yılında batan Titanik gemisinin kopyası olarak yapılmaya başlanan 'Titanic II', 2022 yılında ilk seyahatini yapacak. Gemi, orjinal Titanic'in 1912' de yaptığı ancak bitiremediği rotayı takip edecek. Yolculuk Southampton, İngiltere'den başlayıp New York ABD'de bitecek.

'Titanic 2' ile ilgili ilk açıklama 2013'de yapılmıştı, ancak projeyi üstlenen firma ilerleyen aylarda finansal sıkıntılar yüzünden yapımın durduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde yayımladığı açıklamada proje sahibi 'Blue Star Line', bütçenin ayarlandığını ve geminin yapımının devam ettiğini belirtmişti.

'Titanic II', orjinal gemiyle aynı iç ve dış görüntüye sahip olacak. Gemide aynı zamanda son teknoloji ürünler ve güvenlik önlemleri nulunacak. Üretici firma, 'Titanic II'nin orjinal rotadan sonra ''güzelliğini tüm dünyanın görebilmesi için'' başka rotalar da takip edeceğini belirtti.

RMS Titanic, 1912'de sis yüzünden görmediği bir buzdağına çarpmış ve yaptığı ilk yolculukta batmıştı. Kazada bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.