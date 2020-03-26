Yeni tip Koronavirüs yeniden mutasyona uğruyor mu?

Bu mutasyonun virüsün ortalama çoğalma katsayısı olan 2,5'u 4 'e çıkardığı hesaplanıyor ve yine bu virüs tipinin bulaşma gücünün arttığına işaret ediyor. Bu durum Fransa'daki hızlı vaka sayısı artışıyla ilgili olabilir fakat bunu kesin söylemek için daha fazla örnek gerekiyor.

"Evrim sürüyor"

Yazarlar Fransa'yı bu virüs tipini taşıyan süper-yayıcıları saptaması konusunda önemle uyarıyor. Zira ikinci bir yayılım merkezi haline gelme potansiyeli var. Test yapmanın ve pozitif çıkan kişilerden virüs elde edip dizilemenin önemi bir kez daha karşımızda. Zira evrim sürüyor.

Uyumsal evrim dediğimiz şey şurada örneklenebilir. Darwin'in ispinoz kuşları Galapagos Adaları'na dağıldığında oradaki yiyecekleri daha kolay yiyecek gaga yapısında olanlar tüm popülasyon arasından seçilip o adaya özgü bir popülasyon oluşturuyor.

Dolayısıyla bu gaga yapısını verecek genetik yapı seçilmiş oluyor aslında.Bu gaga yapısı o kuşların daha rahat beslenip, çoğalmasına olanak tanıdığı için uyarlanımsal evrim diyoruz.

Bu örnekte virüs de benzer değişimler geçiriyor. Hücreye daha sağlam tutunup içeri girme avantajı sağlayan mutasyonlar bunlar. O yüzden izolasyonu sağlamlaştırıp, kontağı sıfırlayıp çoğalmasını engellemek bu mutasyonların ortaya çıkmasını önlemek açısından önemli.

Tüm bunlar virüsün öldürücülüğüyle ilgili değil. Virüsün daha agresifleştiğine dair hiçbir veri yok. Virüsün yayıldıkça değişebilme potansiyelini görüyoruz. Önemli olan bunun önünü almak."