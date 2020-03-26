Yeni tip Koronavirüs yeniden mutasyona uğruyor mu?

T24 Haber Merkezi
Neredeyse bütün dünyayı eve kapatan, toplumsal ve siyasal sonuçlar yaratacağı söylenen yeni tip Koronavirüs yeniden mutasyon geçirebilir mi?
İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Çağatay Tarhan'a göre bu mümkün...
Twitter hesabından paylaşım yapan Dr. Çağatay Tarhan virüsün evrimine ilişkin yeni çalışmalar yapıldığını belirterek "Şu an dolaşımda olan 154 virüsün genomu karşılaştırıldığında hücrelere bağlanma bölgesinde yeni mutasyonlar var" dedi.
Tarhan'ın yeni tip Koronavirüs'ün mutasyona (değişim) uğrayıp uğramayacağı konusundaki sözleri şöyle:
"Virüsün evrimine ilişkin yeni çalışmalar geliyor. Buna göre şu an dolaşımda olan 154 virüsün genomu karşılaştırıldığında hücrelere bağlanma bölgesinde potansiyel yeni mutasyonlar var. Bunun da özellikle virüsün bağlanma özelliğini arttırmış olabileceği vurgulanıyor
Genomun protein üretme yeteneğine sahip 10 bölgesinde 86 aminoasit değiştirici, 52 aminoasit değiştirmeyen nitelikte nokta mutasyonu saptanmış. Bu sonuç bize virüsün uyumsal bir evrim geçirdiğini gösteriyor. Yani hayatta kalma ve çoğalma özelliğini güçlendiren bir evrimleşme.
"Mutasyonun virüsün çoğalma katsayısını artırdığı hesaplanıyor"