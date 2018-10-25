'Yeni telif hakkı düzenlemesi Youtube'un sonu olabilir'

Gonca YAĞCI, 25 Ekim /DHA- VİDEO paylaşım platformu YouTube’un CEO’su, Avrupa Komisyonu’nun teklif olarak sunduğu internet üzerinde telif hakkı düzenlemelerinin YouTube’un sonu olabileceği uyarısı yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun komitelere sunduğu yeni internet düzenlemelerinin 13’üncü maddesi, sosyal paylaşım sitelerindeki içerik paylaşımlarının telif hakkı uygulaması sebebiyle sonu olabilir.

Telif hakkının korunmasını hedefleyen 13. madde; Google, Facebook, YouTube, Twitter başta olmak üzere internetteki kullanıcının paylaştığı bütün paylaşım platformlarında filtreleme yöntemini zorunlu hale getiriyor.

Söz konusu teklife sunulan Avrupa Birliği Telif Hakkı Yönetmeliği’ne göre, kullanıcının paylaştığı içeriğin telif hakkına konu olabilecek herhangi bir özellik taşıması halinde içerik otomatik olarak kaldırılabilecek.

YouTube CEO’su Susan Wojcicki hafta başında yayınladığı yazısında, içerik yaratan kullanıcıları uyararak bu yasanın sitenin canlılığını ve kullanıcıların seslerini dünya ile paylaşmasını tehlikeye atıldığını söyledi



‘Ekosistemi tehlikeye atıyor’

Bu yasanın binlerci işi tehlikeye attığı uyarısı da yapan Wojcicki,bu uygulamanın bundan sonra YouTube gibi paylaşım platformlarında sadece seçilmiş birkaç şirketten içerik paylaşılabileceğini de ekledi.

YouTube CEO’su \'13’üncü maddenin kasıtsız sonuçları bu platformların ekosistemlerini tehlikeye atıyor\' diye yazdı.

CEO ayrıca YouTube kullanıcılarını #SaveYourInternet etiketiyle yasa teklifini eleştirmeye çağırdı.

Yeni düzenlemede telif hakkı çok geniş tutuluyor. Bir belge olarak kullanılan ya da üzerine yazılar yazılarak komik bir içerik ya da video haline haline getirilen bir paylaşım da telif hakkına konu olabilecek.

Google ve YouTube aylardır 13’üncü maddeye karşı çıkıyor. Avrupa Birliği geçtiğimiz haziran ayında yeni telif hakkı düzenlemesini onaylamıştı.Teklife sunulan yasanın önümüzdeki yıl oylanması bekleniyor.