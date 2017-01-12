Yeni televizyon kanalı kurulurken MİT ve Emniyet de devrede olacak!

Son kanun hükmünde kararname ile televizyon yayınlarında da OHAL ilan edildi. Başbakanlık tarafından bir terör olayının ya da bir facianın ardından çok kısa bir süre içinde getirilen yayın yasaklarının ihlalinin yaptırımı televizyonların kapatılması olabilecek. "Terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak yayın" ifadeleri ile tanımlanan yeni bir suç nedeniyle televizyonlar, bir terör olayından sonra annelerin ağıtları, iktidarı eleştiren ifadelerin yayımlayamayacağı belirtildi. Yeni bir televizyonun kurulması için MİT ve Emniyet’ten görüş alınacak.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı son kanun hükmünde kararname ile Başbakanlık tarafından getirilen yayın yasaklarının ihlal edilmesi halinde öngörülen cezalar arttırıldı.

Buna göre, RTÜK Yasası’nın olağanüstü dönemlerde yayınlarını düzenleyen hükmüne yeni bir fıkra eklendi. Fıkra ile televizyon yayınları ile ilgili düzenlemeye Basın Yasası’nın hükümleri iliştirildi. Yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde RTÜK, televizyonun yayını bir gün süreyle dondurulacak. Yayın yasağı ihlalinin bir yıl içinde yinelenmesi durumurda yayın 5 güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 güne kadar, üçüncü kez tekrarında ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek. Bu durumda terör olaylarının ardından çok kısa bir süre içinde Başbakanlık tarafından alınan yayın yasağı kararı televizyon kapatma sonucuna varabilecek.

Eleştiriden kapatma

OHAL KHK’sı ile yapılan düzenlemenin sonuçlarını RTÜK’ün CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen değerlendirdi. Demirdöğen, "Başbakanlık tarafından konulan geçici yayın yasağı ve sulh ceza hâkimliklerinin hiçbir inceleme yapmaksızın verdikleri yayın yasağı kararlarına göre; olayın oluşu, kimler tarafından yapıldığı gibi temel bilgiler bir yana ihmali olan yöneticilerin eleştirisi bile suç sayılarak programların yayını durdurulacak, lisansları iptal edilebilecek” dedi.

Ağıt suç olacak

Demirdöğen, yeni düzenleme ile yayınlara ilişkin yeni suç tanımlarının oluşturulduğuna dikkat çekti. Buna göre, “terörü övme, terör örgütlerini güçlü gösterme” gibi bir suçlama üzerinden televizyonlar kapatılabilecek. “Terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” gibi yeni bir suç da kapatmaya gerekçe olarak gösterilebilecek. Demirdöğen bu yeni buç tanımı için de “Bir eylem sonrası ağıt yakılması, anne ve babaların, eşlerin, çocukların feryatları ve teröre sebep olan siyasi iktidarları eleştiren feryatlar bile yayımlanamayacak. Bu suçlamayla televizyonlara hem para hem de program durdurma cezaları verilebilecektir” dedi.

TV’ye MİT incelemesi

RTÜK, lisans başvurularında, “milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı” incelemesi yapacak. İlgili kurumların konu ile ilgili görüşünün alınmasının ardından lisans talebi reddedilebilecek. Lisans taleplerinde MİT ve Emniyet de devreye girecek. Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen televizyonların lisans başvuruları reddedilecek.

28 Şubat’a dönüş

Demirdöğen’e göre, “Bu uygulamayla iktidar, iletişim özgürlüğüne aykırı bularak kaldırdığı bir 28 Şubat uygulaması olan Başbakanlıktan Ulusal Güvenlik Belgesi alma dönemine geri dönmüş” olacak.