Yeni teknolojiler özel hayatın gizliliğini tehdit mi ediyor?

ABD Ticaret Komisyonu başkanı, gelecekte her tüketicinin sahip olacağı akıllı telefonlar, akıllı saatler gibi küçük cihazlar yüzünden özel hayatın takip edilme riskinin bulunduğunu söyledi.

Los Angelas'ta düzenlenen Uluslararası Elektronik Fuarı CES'te konuşan Edith Raminez, "Ne yaptığımızı izleyebilen küçük cihazlarla dolu bir geleceğin", özel hayatımıza yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Raminez, işverenlere, üniversitelere ya da şirketlere verilecek kişilerin günlük özel hayatlarından toplanmış karışık bilgilerin kişiler hakkında yanlış intiba uyandırabileceğini de belirtti.

Teknoloji şirketlerine seslenen Raminez, üretilen cihazların fonksiyonlarını yerine getirmeye yarayacak kadar, en düşük düzeyde bilgi topladıklarından emin olunması gerektiğini söyledi.

Güven kaybı

ABD Ticaret Komisyonu başkanı Edith Raminez insanların evlerinde, arabalarında ya da yanlarında taşıdıkları, üzerinde insanları izlemeye yarayan gelişmiş vericiler bulunan cihazların internet üzerinden birbiriyle bilgi alışverişi yapmasını sağlayan 'Nesnelerin interneti - The internet of things (IoT)' teknolojisinin, tüketicilerin hayat tarzlarını yansıtan 'fazlasıyla özel bir resim' ortaya koyabileceğini söyledi.

Raminez, verilerin toplandığı bu resmin, kişilerin kredi notundan, sağlık ve dini tercihine kadar, aile ve arkadaşlarından hayatlarındaki başka ayrıntılara kadar her şeyi barındırabileceği konusunda uyardı.

Komisyon başkanı, piyasadaki mevcut cihazların toplayabildiği verilerin daha önce hiç görülmediği kadar çeşitli olduğunu ve cihazların bu yeteneğinin giderek daha da gelişeceğini de öngördü.

Raminez, “İnsanların televizyon izlerken tarih belgeseli ya da realite şov arasında yaptığı tercih, tabletler ve akıllı televizyonlarla takip edilebilir. Daha sonra bu bilgi TV programlarının zarar verici etkisini araştıracak başka kuruluşlarla paylaşılabilir” örneğini verdi.

Toplanan verilerin insanlara sunulan hizmetleri, yayınlanan reklamları ve şirketlerin tüketicinin hayat tarzıyla ilgili yapacağı varsayımları etkileyip etkilemeyeceğini de sorgulayan Raminez, 'Bu bilgi sizin kendinizde göremediğiniz ama başkalarının fark edebildiği bir resim çizmekte kullanılır mı?' diye sordu.

Komisyon başkanı, IoT ile sağlık imkânlarını geliştirme ve ekonomik büyüme potansiyelinin olduğunu, ancak bunun kişilerin özel hayatını teşhir etme pahasına olmaması gerektiğini de vurguladı.

Raminez, 'Bir şirket gelecekte bu verilerin kıymetli bir kullanım biçimini keşfedebilir yönündeki uzak bir ihtimal için tüketicilerden toplanan hassas verileri riske etme düşüncesi sorgulanmalı' dedi.

“Veriler yalnızca belli bir amaç için toplanmalı” diyen Raminez, özel hayata saygı duymayan şirketlerin potansiyel müşterilerin güvenini kaybedebileceğini belirtti.