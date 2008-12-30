T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni tehlike: İnternetten uyuşturucu servisi

Yapılan baskınlarla büyük darbe yiyen uyuşturucu kaçakçıları, suç takibi zor olan sanal âlemde cirit atmaya başladı.

30 Aralık 2008 02:00

Yapılan baskınlarla büyük darbe yiyen uyuşturucu kaçakçıları, suç takibi zor olan sanal âlemde cirit atmaya başladı. Kaçakçılar, Avrupa merkezli internet sitelerinden Türkiye dahil, dünyanın dört bir yanına uyuşturucu servisi yapıyor.

Müşteriler de sanal ortamdan kredi kartıyla bile sipariş veriyor. Satıcılar ise kişiye özel uyuşturucu servisini denetimi az olan hassas kargoları kullanarak adrese postalıyor.

Siparişleri kargo aracılığı ile Türkiye'ye gönderen kaçakçılar, bilişim alanındaki hukukî boşluğu adeta ticaret merkezine dönüştürüyor. Gönderilen maddelerin bitki ve tohum olması gümrüklerde fark edilmelerini engelliyor. Bağımlılık yapan bitkiler ile onları kullanacak araç-gereçleri satan ve yetiştiren siteler arasında Türkiye tarafından yasaklanmış olanlar da var. azarius.com, jointland.org, elephantos.com adlı sitelerin envai çeşit uyuşturucu ile bezenmiş içerikleri gerçeği gözler önüne seriyor. Üstelik bu sitelere Türkiye'den giriş yapıldığında sayfa Türkçe olarak açılıyor.

Uyuşturucudan kurtulmuş K.M., ölümcül otları genellikle 22-35 yaş arası eğitim seviyesi yüksek kişilerin tercih ettiğini anlatıyor. Uyuşturucu bitki satmakla kalmayan siteler forumlarında da tohum satarak ticareti teşvik ediyor. Hangi otun nasıl yetiştirileceğini tarif edip para karşılığında tüm gereçleri sağlıyorlar. Ayrıca insanlar, yasaklı tohumu satın aldıktan sonra bahçelerinde veya saksılarında yetiştirdikleri otların fotoğrafını çekerek forumlarda rahatlıkla sergiliyor. Satıcılar internet aracılığıyla ülkeler arasındaki yasal farklılıkları da lehine kullanıyor. Mesela Hollanda'da kullanımı serbest olan bir uyuşturucu, Türkiye'de yasadışı kabul edilse dahi web sayfasının dünya üzerinde yayın yapması, bu yasağın kolayca aşılmasını sağlıyor. Bu yılın başında mahkeme kararıyla kapatılan ancak hâlâ yayın yapan elephantos.com'a rahatlıkla giriş yapılabiliyor. Sitede mantar, ot gibi esrardan 10 kat daha fazla etkiye sahip uyuşturucular sipariş edilebiliyor.

jointland.com adlı web adresinin resim galerisinde tohum siparişi verenler, yetiştirdikleri uyuşturucuları forumda sergiliyor. 'Kendin yetiştir kendin sat' sloganıyla işi ticarete döken jointland.org'un kurucusu bu yılın başında tutuklanmıştı. Sahibi tutuklanan bir sitenin hâlâ faal olması yasal boşluğu gösteriyor. azarius.com'da da en çok tercih edilen silviadivinorum adlı ot hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise internet üzerinden yapılan uyuşturucu satışlarını engellemenin kolay olmadığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24