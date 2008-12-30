Yeni tehlike: İnternetten uyuşturucu servisi

Yapılan baskınlarla büyük darbe yiyen uyuşturucu kaçakçıları, suç takibi zor olan sanal âlemde cirit atmaya başladı. Kaçakçılar, Avrupa merkezli internet sitelerinden Türkiye dahil, dünyanın dört bir yanına uyuşturucu servisi yapıyor.



Müşteriler de sanal ortamdan kredi kartıyla bile sipariş veriyor. Satıcılar ise kişiye özel uyuşturucu servisini denetimi az olan hassas kargoları kullanarak adrese postalıyor.



Siparişleri kargo aracılığı ile Türkiye'ye gönderen kaçakçılar, bilişim alanındaki hukukî boşluğu adeta ticaret merkezine dönüştürüyor. Gönderilen maddelerin bitki ve tohum olması gümrüklerde fark edilmelerini engelliyor. Bağımlılık yapan bitkiler ile onları kullanacak araç-gereçleri satan ve yetiştiren siteler arasında Türkiye tarafından yasaklanmış olanlar da var. azarius.com, jointland.org, elephantos.com adlı sitelerin envai çeşit uyuşturucu ile bezenmiş içerikleri gerçeği gözler önüne seriyor. Üstelik bu sitelere Türkiye'den giriş yapıldığında sayfa Türkçe olarak açılıyor.



Uyuşturucudan kurtulmuş K.M., ölümcül otları genellikle 22-35 yaş arası eğitim seviyesi yüksek kişilerin tercih ettiğini anlatıyor. Uyuşturucu bitki satmakla kalmayan siteler forumlarında da tohum satarak ticareti teşvik ediyor. Hangi otun nasıl yetiştirileceğini tarif edip para karşılığında tüm gereçleri sağlıyorlar. Ayrıca insanlar, yasaklı tohumu satın aldıktan sonra bahçelerinde veya saksılarında yetiştirdikleri otların fotoğrafını çekerek forumlarda rahatlıkla sergiliyor. Satıcılar internet aracılığıyla ülkeler arasındaki yasal farklılıkları da lehine kullanıyor. Mesela Hollanda'da kullanımı serbest olan bir uyuşturucu, Türkiye'de yasadışı kabul edilse dahi web sayfasının dünya üzerinde yayın yapması, bu yasağın kolayca aşılmasını sağlıyor. Bu yılın başında mahkeme kararıyla kapatılan ancak hâlâ yayın yapan elephantos.com'a rahatlıkla giriş yapılabiliyor. Sitede mantar, ot gibi esrardan 10 kat daha fazla etkiye sahip uyuşturucular sipariş edilebiliyor.



jointland.com adlı web adresinin resim galerisinde tohum siparişi verenler, yetiştirdikleri uyuşturucuları forumda sergiliyor. 'Kendin yetiştir kendin sat' sloganıyla işi ticarete döken jointland.org'un kurucusu bu yılın başında tutuklanmıştı. Sahibi tutuklanan bir sitenin hâlâ faal olması yasal boşluğu gösteriyor. azarius.com'da da en çok tercih edilen silviadivinorum adlı ot hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise internet üzerinden yapılan uyuşturucu satışlarını engellemenin kolay olmadığı belirtiliyor.

