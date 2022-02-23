Yeni tedavüle girecek banknotlarda imzalar değişti

Bugün tedavüle çıkacak yeni 100 ve 50 TL’lik banknotlarda imza değişti. Son 3 buçuk yılda 4. başkan olarak atanan Şahap Kavcıoğlu'yla birlikte başkan yardımcıları Mustafa Duman ve Taha Çakmak da basılan yeni banknotlara imzasını attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: E9 EMİSYON GRUBU 5. TERTİP 100 TL ve 50 TL BANKNOTLARIN TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU

1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

•100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman,

•50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

Duyurulur."