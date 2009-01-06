Yeni sürüngenler ortaya çıktı

Tanzanya'nın doğusunda tehdit altındaki yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen 17 sürüngen türünün bulunduğu bildirildi.



İtalyan ve Tanzanyalı bilim insanları, Acta Herpetologica dergisine yaptıkları açıklamada, bazıları hem karada hem suda yaşayan yeni türler arasında bukalemunlar, ağaç kurbağaları ve yılanlar bulunduğunu belirterek, doğu Afrika ülkesi Tanzanya'daki Güney Nguru Dağları bölgesinin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu kaydetti.



İtalya'daki Trento Doğal Bilimler Müzesi sorumlusu Michele Menegon ve arkadaşları, bölgedeki ekosistemin yangın tehlikesi, ağaç kesimleri, yakmak için odun toplama ve ekim için ormanlık alanların temizlenmesi gibi sebepler nedeniyle tehdit altında olduğunu vurguladı.

