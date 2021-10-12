Yeni Superman karakterinin biseksüel olduğu açıklandı

DC Comics'e göre Superman'ın yeni versiyonundaki karakteri Jonathan Kent biseksüel.

Kent'in cinselliği, karakterdeki tek yenilik değil. Son zamanlarda Kent’in, mültecilerin sınır dışı edilmesini protesto ettiğini ve iklim krizinin nedeni olan orman yangınlarını söndürmeye çalıştığı görüldü.

Geleneksel olarak heteroseksüel olan süper kahraman, yeni çizgi romanda aynı cinsiyetten arkadaşıyla bir ilişkiye başlayacak. Clark Kent ve Lois Lane'in oğlu olan Jonathan Kent, Temmuz ayında göreve başladı.

The Guardian'ın haberine göre, Superman’in yeni sevgilisi Jay Nakamura bir muhabir ve Superman: Son of Kal-El #5'in Kasım ayında yayınlanacak sayısında yer alıyor. Hikayede Nakamura'nın da özel güçleri olduğu ortaya çıkıyor.

"Bugün daha fazla insan kendini çizgi romanlardaki en güçlü süper kahramanda görebiliyor"

Çizgi dizinin yaratıcısı Tom Taylor yaptığı açıklamada, "Her zaman herkesin kahramanlara ihtiyacı olduğunu ve herkesin kendilerini kahramanlarında görmeyi hak ettiğini söyledim ve DC ve Warner Bros'un bu fikri paylaştığına çok minnettarım. Süpermen'in sembolü her zaman umudun, gerçeğin ve adaletin simgesi olmuştur. Bugün, bu sembol daha fazlasını temsil ediyor. Bugün daha fazla insan kendini çizgi romanlardaki en güçlü süper kahramanda görebiliyor.”

Ağustos ayında Robin'in son sayısında bir erkek arkadaşı olacağı açıklanırken, Mart ayında Marvel de Captain America’yı gay bir karakter olarak resmetme kararı almıştı.