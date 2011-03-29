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Yaşam

''YENİ SÜPERMAN'' HENRY CAVİLL  ANKARA (A.A)

29 Mart 2011 16:24

-''YENİ SÜPERMAN'' HENRY CAVİLL  ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Sinemalarda 2012'de gösterime girmesi beklenen yeni Süperman filminin oyuncu kadrosu belli oldu. "Man of Steel" adıyla vizyona girmesi planlanan filmin altıncı serisinde yeni Süperman'i 27 yaşındaki genç İngiliz aktör Henry Cavill canlandıracak. Daily Planet'da muhabir olarak görev yapan Süperman'in sevgilisi Lois Lane'i de 3 kez Oscar'a aday gösterilen 36 yaşındaki Amy Adams oynayacak.  Filmin yönetmeni Zack Snyder, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Lois Lane için dev bir arama başlattıktan ve birçok kişiyle denemeler yaptıktan sonra Amy Adams'ın bu rol için uygun olduğuna karar verdiklerini anlattı. Lois Lane'i eski Süperman filmlerinde Margot Kidder ve Kate Bosworth canlandırmıştı. Adams bu yıl, "The Fighter" filmindeki Charlene Fleming ve "Doubt" adlı filmindeki genç rahibe rolleriyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında iki kez aday gösterilmişti. Adams 2005'de de Oscar'a aday oldu. Bu kez birçok Hollywood yıldızının oynamak istediği Süperman'de Klark Kent'in annesi Martha'yı Diane Lane, babası Jonathan'ı Kevin Costner canlandıracak.  

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