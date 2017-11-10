Yeni Star Wars üçlemesi için hazırlıklar başladı

Disney, sinema tarihinin en meşhur serilerinden Star Wars (Yıldız Savaşları) için dördüncü üçleme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Şirketin CEO'su Bob Iger, yazar ve yönetmen Rian Johnson'ın yeni filmler için hazırlandığını açıkladı.

Evrensel’in haberine göre, yeni üçlemenin Star Wars evreninin daha önce keşfedilmemiş bir bölgesinde geçeceği ve tamamen yeni karakterler içereceği belirtildi.

Filmin üçüncü üçlemesi 2019'da yayınlanacak

Johnson, Aralık ayında vizyona girecek olan 'Yıldız Savaşları: Son Jedi' filminin de yönetmeni. Filmin üçüncü üçlemesinin son filmi 2019'da yayınlanacak.

'Son Jedi'nin ardından dizinin ana karakterlerinden Han Solo'nun öyküsünün nasıl başladığına ilişkin bir başka film ise 2018'de vizyona girecek.

Öte yandan Disney, yeni üçlemenin yanı sıra 2019 sonundan itibaren yayınlanacak bir televizyon dizisi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Star Wars filmografisi

İlk Üçleme (4., 5. ve 6. bölüm)

1977 - A New Hope

1980 - Empire Strikes Back

1983 - Return of the Jedi

İkinci Üçleme (1., 2. ve 3. bölüm)

1999 - The Phanton Menace

2002 - Attack of the Clones

2005- Revenge of the Sith

Üçüncü Üçleme (7., 8. ve 9. bölüm)

2015 - The Force Awakens

2017 - The Last Jedi

2019 - Episode IX