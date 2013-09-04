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Kültür-Sanat

Yeni 'Star Wars' iddiası

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch’in 'Star Wars Episode: VII'de rol alacağı iddia edildi

04 Eylül 2013 10:44

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Benedict Cumberbatch’in çekilecek yeni 'Star Wars' filminde rol alacağı öne sürüldü.
 
Film Chronicles sitesinin haberine henüz yapımcı firmadan bir yanıt gelmedi.

Yönetmenliğini J.J. Abrams’ın üstlendiği filmin, 2015 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Cumberbatch, yine Abrams’ın yönettiği 'Star Trek: Into the Darkness' filmindeki rolüyle beğeni toplamıştı.

Yeni nesil 'Star Wars’un oyuncu kadrosu henüz kesinleşmese de, Harrison Ford, Ewan McGregor ve Carrie Fisher gibi oyuncular öne sürülen isimler arasında.

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