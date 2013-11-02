Yeni stadı görmek nasip olmadı, Fazıl Aysu vefat etti

İnönü Stadı, Ali Sami Yen Stadı, Karagümrük Stadı ve bugün Lütfi Kırdar Kongre Salonu olarak hizmet veren Spor ve Sergi Sarayı'nın mimarlarından olan 102 yaşındaki Fazıl Aysu, dün gece vefat etti. Aysu, İnönü Stadyumu'nda yıkım kararının alınmasından hemen önce verdiği röportajda "Yeni stadı görmeye ömrüm kafi değil, 2014'e dek yaşayamam" demişti.

Aysu, İnönü Stadı'nı 28 yaşındayken Mimar Vietti Violi ve Şinasi Şahingiray'la birlikte tasarlamıştı ve hayattaki tek isimdi.

Mart ayında Radikal Gazetesi'ne bir röportaj veren Aysu, o günleri şöyle anlatmıştı:

"Lütfi Kırdar İstanbul'a vali tayin olunca bir stad yapılması mevzu bahis oldu. Proje İtalyan mimar Vietti Violi'ye verilecek dendi, kendisi daha önce Manisa'da bir stad yapmıştı. Valiye gittik, 'Türk mimarı hiç stad yapamayacak mı?' dedik. Onun üzerine vali Şinasi Şahingiray'la ikimizi Vietti'nin yanında görevlendirdi. Ben o zaman 28 yaşındayım, lisan bildiğim için seçildim. Şinasi'yle kalktık 1939'da Milano'ya gittik, bir ay Vietti'nin bürosunda çalışıp avan projeyi tamamladık. Harp başlayınca konsolos 'Güvenliğinizi sağlayamam' deyip bizi Türkiye 'ye geri gönderdi. Bir süre bekledik, sonra Vali 'Stadın bitmesi lazım, siz mimar değil misiniz?' deyince projeyi ikimiz tamamladık. Stad 1947'de açıldı. 1930'ların Hitler mimarisinden etkilenmiştik."

Aysu, stada dair bütün kararları 40 kişilik bir heyetin aldığını anlatıyor: "O zaman Dolmabahçe'de sarayın has ahırları vardı, heyet stadın onların yerine yapılması kararını aldı. 'Ahırlar mühim değil' diyorduk o zamanlar ama şimdi yıkılmasaydı iyi olurdu diyorum. Eskinin de kıymetini bilmek lazım. Aynı heyet buraya yapılacak stadın Dolmabahçe Sarayı, Camii ve Saat Kulesi'yle uyum içinde olması şartını koştu. At nalı şeklinde olması da şart koşuldu. Biz de silüeti bozmasın diye Dolmabahçe tarafını açık bıraktık."

Aysu'nun cenazesinin 3 Kasım Pazar günü öğle namazını müteakip Erenköy Galip Paşa Camisi'nden kaldırılarak, Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.