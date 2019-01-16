Yeni Spider-Man filmi, Brexit'i mi anlatıyor?

T24

Dünyanın en ünlü Marvel çizgi roman karakterlerinden Spider- Man'in beyaz perde uyarlamasının yeni filminin 5 Temmuz 2019'de vizyona girecek. "Far from home" (Evden uzakta) isimli filmin fragmanı dün yayımlandı. Spider- Man karakterini filmde yine Tom Holland canlandıracak.

Filmin fragmanı internette milyonlarca insan tarafında seyredilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları fragmanın Avam Kamarası'ndaki Brexit anlaşmasıyla aynı gün olmasına dikkat çekti. Filmin Avrupa'da geçiyor olmasıyla ve fragmanda kaos içinde bir Londra'nın görülmesiyle birlikte birçok Twitter kullanıcısı espriyle karışık bir biçimde filmin Brexit'i anlattığını öne sürdü.

Eski bir Spider-Man filminde kahramanın ortadan ayrılan bir feribotu geri birleştirmeye çalıştığı görüntüyü yayınlayan bir kullanıcı "Bu sahnenin 'Far from Home' versiyonu için çok heyecanlıyım; Spider- Man Avrupa Birliği ve Britanya'yı tekrar birleştiriyor." diye yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Spider- Man bizi Brexit'ten kurtarmaya geldi" yazdı.

Komedyen Tom Ballard ise yaptığı paylaşımda "Yeni filminde Spider- Man en büyük düşmanıyla yüzleşmek zorunda: Brexit"