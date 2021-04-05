Yeni Space Jam filminde Wade ve James'in unutulmaz anına gönderme

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Miami Heat'in 2010-2013 sezonları arasında bir arada olan LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'tan oluşan Büyük Üçlü'sü NBA'in en unutulmaz anlarından bazılarına imza attı.

LeBron James'in başrolünü oynadığı yeni Space Jam filminde bu anlardan birine atıf yapılması kaçınılmazdı. Space Jam: A New Legacy'nin fragmanında James'in smaç vurmak için yükselirken Lola Bunny'nin kolları açık bir şekilde kutladığı görülüyor.

Bu sahne, Wade ve Lebron'un ünlü fotoğrafına bir kutlama. 2010'da Miami Heat'in Milwaukee Bucks ile oynadığı bir karşılaşmada fast breake çıkan takımda Wade, bakmadan LeBron'a bir pas vermiş. Pasın isabetli olduğunu gördüğü anda kollarını açıp, henüz James potaya ulaşmadan kutlamaya başlamıştı. Foto muhabir Morry Gash bu anı fotoğraflayıp, ölümsüzleştirmişti. Fotoğraf, NBA'in en ikonik fotoğraflarından biri haline geldi.

Yeni Space Jam filminin fragmanındaki bu görüntüyü resmi Twitter sayfasından paylaşan Miami Heat, yapımcıları kutladı.