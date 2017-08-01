Yeni Söz: Sabah fethe çıksak, Avrupa'yı üç günde alırız...

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Söz gazetesi, bugün (1 Ağustos 2017) "Sabah fethe çıksak, Avrupa'yı üç günde alırız" manşetiyle çıktı.

"Güç gösterisi tam gaz ama en güçlü Türkiye" denen 'haber'de, şu ifadeler de yer aldı:

"Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un kurucusu George Friedman, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Türkler, Almanları sadece bir öğleden sonra içerisinde ve Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilir” demişti. Friedman'ın fena halde yanıldığı ortaya çıktı. Uluslararası Araştırma Şirketi Gallup'un yaptığı “Ülken için savaşmayı göze alır mısın” anketine göre Avrupa ülkelerinin vatandaşları bir savaş durumunda sallamak için beyaz bayraklarını dünden hazırlamış. 'Koskoca' Almanya'da halkın sadece yüzde 18'i “Almanya için savaşırım” diyor. Fransızların 29'u, İngilizlerin 27'si İspanyolların 21'i, İtalyanların ise sadece yüzde 20'si ülkesi için savaşacağını söylemiş. Bu sonuca göre bir sabah fethe çıksak, akşam namazını Bellevue Sarayı'nda kılabiliriz! 15 Temmuz gerçeğini dikkate aldığımızda çok değil ikinci günde Roma elimizde."

Gazetenin ilgili manşeti, sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, haberi tiye aldı.