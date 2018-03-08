Yeni Söz: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kapitalizmin ve satanizmin uydurması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Yeni Söz gazetesi tarafından "satanizm" ve "kapitalizmin" uydurması olarak tanımlandı.

Gazete, "Bugün dünya erkekliği yok etme günü" manşetiyle çıktı. Haberde, "Kadınların öldürüldüğü ya da şiddet gördüğü haberleri bahanesi ile erkekler katil, tacizci, tecavüzcü ilan ediliyor. Son otuz yıldır dünya, son on yıldan beri de çıkarılan ‘pozitif ayrımcılık' kanunlarıyla Türkiye yeni bir döngüye girdi. Erkeklerin üzerine basarak kadınların yükselişi dönemi yaşanıyor. Her ne kadar bu sözde 'eşitlik' gibi kulağa hoş gelen bir kelime ile sevimli gösterilmeye çalışılsa da aslında işin gerçeği kadınlar, erkeklere efendi olmaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

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