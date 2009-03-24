Yeni soru: Alim Sudaş kim?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Serdar Kepenek'ten sonra Alim Sudaş'ın kim olduğunu sordu. Kılıçdaroğlu bir de ipucu verdi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Kanal D Ana Haber’e konuk oldu ve Kadir Topbaş’ın kendisi hakkında söylediği ‘üç noktalı’ ifadeye cevap verdi.



Kılıçdaroğlu, Topbaş’ı belediyede tarihi bir yolsuzluk yapmakla suçlarken, canlı yayında bir dosyanın daha kapağını açtı.



İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a Serdar Kepenek'ten sonra ‘Alim Sudaş’ın kim olduğunu da sordu ve bir de ipucu verdi: "Bu şahıs kuyumculuk ve döviz işleriyle uğraşıyor. Kadir Topbaş bu şahsın kim olduğunu açıklasın, aksi taktirde birkaç gün içinde ben açıklayacağım…"



Kadir Topbaş’ı bir kez daha canlı yayında düelloya davet eden Kılıçdaroğlu, Topbaş’ın bu davetlere sürekli olumsuz yanıt vermesini de ‘özgüven eksikliğine’ bağladı.



Kılıçdaroğlu, Kadır Topbaş'ın "dokunulmazlığım yok" sözlerine "İkimiz de uygar bir şekilde oturup konuşabilirdik. Evet dokunulmazlığı yok ancak sayın Topbaş hükümet tarafından korunuyor. Kamu İhale Kurumu İBB’nin kaç ihalesini iptal etti? Kaç tanesi hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi? Sayın Topbaş bunları açıklasın. Bunlar internet sitesinde yok" cevabını verdi.



"Kamu İhale Komisyonu pek çok ihaleyi iptal ediyor. Bunları neden sitede yayınlamıyor?" diye soran Kılıçdaroğlu, Topbaş'ın bunları açıklamaması durumunda kendisinin açıklayacağını söyledi.



Topbaş, "Evet ben sayın Topbaş’ın dediği gibi hesap uzmanıyım. İyi bilirim. Sayıştay müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1 milyar TL üzerinde zarar hesap etmişler. Bu rakam doğruysa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Sayıştay’ın tespit ettiği en büyük rakam. Rapor soruşturmayı gerekiyor" dedi.



"Topbaş asfalt işi konusunda neden konuşmuyor" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Soyadı Kepenek ama kendisi yetenekli. Bu şahıs Türkiye vatandaşı değil. Türkiye’de iş yapıyor. İnceleyin, çalışma izni var mı? Ben belgelerle konuşuyorum. İftira atmıyorum. Başkan benim dokunulmazlığım yok diyor. Evet yok ama Başbakan tarafında himaye ediliyor" diye konuştu.



"Ben buradan sayın Topbaş’a sormak istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Eve Turizm Anonim Şirketi diye bir şirket var. Bu şirkete 4 milyon 750 bin TL ödemişler. Bu rakam bu şirkete neden ödenmiştir. Sözleşmedeki koşullara sahip mi bu şirket. Bir dönem bunlar havuz hesabı kurmuşlardı. Dönemin İstanbul Valisi bunları deşifre etti. Ve bu hesabın siyasal çıkar için kullanıldığı ortaya çıktı. Şimdi bunlar akıllandılar, Serdar Kepenek gibi isimlere doğrudan aktarıyorlar paraları. Nereye gidiyor bu paralar bilmiyoruz" dedi.



Topbaş'a TV'de tartışma önerisini de yineleyen Kılıçdaroğlu, tartışma sırasında dosya açmayacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Uygar bir toplumda başkan adayları çıkar konuşurlar. Çıkalım konuşalım. Özgüveni olmayan, tartışmaktan çekinen bir başkan adayına İstanbul neden oy versin. Ben söz veriyorum, dosya açmayacağım. Eğer Topbaş’ın özgüveni varsa çıkalım ve ekranlarda tartışalım. Benim sayın Topbaş’a bir garezim yok. Ama İstanbul’un 2003’ten 2008’e yaşanabilen kentler sıralamasında 11 sıralama gerilediğini ben sormak isterdim" diye konuştu.